瘋電影／看不見聽不見也愛你　瞎子和啞巴的愛情故事

文／賴賴

瘋言瘋語：

少女漫畫是日本看家本領，亞洲的五年級生大概都是貢獻青春和所有零用錢，以少女漫畫家為設定，分外親切，加上長得像漫畫女主的新木優子有前途，漂亮甜美出色，整體就是少女漫畫的故事，沒有驚喜，打發時間用的沙發電影。

近年來日本電影因戲院與電影工業的式微，日本製片公司為了迎合年輕人胃口而不斷向外大膽嘗試，與外來導演合作模式製作電影，期待不同文化激盪出新意，山下智久離開傑尼斯後衰事連連，好不容易看到電影卻是這種劇本，若是TA設定就在年輕OL大概還可以吧，電影是綜合藝術，劇本是影片之母，出資者有許多種聲音干涉編劇，有許多商業因素考量，把劇本改得很有趣，總之，愛情故事原本就不是市場主流，疫情下製作的電影，就多多包涵。整體感還是可以看的。

片 名：看不見聽不見也愛你

英文片名：See Hear Love

類 型：愛情、劇情

上映日期：2023-07-07

片 長：132分鐘

導 演： 李宰漢

演 員： 山下智久(Tomohisa Yamashita) 、 新木優子(Araki Yuko) 、 山本舞香(Yamamoto Maika)

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：天馬行空



劇情大綱

痛苦的時候，就笑吧。

對作品總是全力以赴，以漫畫為職業的泉本真治（山下智久 飾），某天得知自己的作品即將被改編成電影的好消息，與助手中村沙織（山本舞香 飾）都感到欣喜萬分。沒想到得來不易的快樂卻稍縱即逝，真治突然病倒，漸漸失去視力；除了好不容易步入正軌的連載漫畫被迫停止，也無法再照顧年邁的祖母……眼前一片黑暗的真治被孤獨和恐懼打敗，甚至考慮從陽台一躍而下。就在這時，真治的漫畫迷，耳朵失聰的相田響（新木優子 飾）拯救了他。於是，「看不到」的漫畫家與「聽不到」的女孩，展開了不可思議的同居生活。

▲漫畫家男主失明後委靡不振，粉絲女主細心照顧。

▲得知自己失明後，男主欲尋短。

★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI