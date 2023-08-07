　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／看不見聽不見也愛你　瞎子和啞巴的愛情故事

文／賴賴

▲▼看不見聽不見也愛你。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

少女漫畫是日本看家本領，亞洲的五年級生大概都是貢獻青春和所有零用錢，以少女漫畫家為設定，分外親切，加上長得像漫畫女主的新木優子有前途，漂亮甜美出色，整體就是少女漫畫的故事，沒有驚喜，打發時間用的沙發電影。

近年來日本電影因戲院與電影工業的式微，日本製片公司為了迎合年輕人胃口而不斷向外大膽嘗試，與外來導演合作模式製作電影，期待不同文化激盪出新意，山下智久離開傑尼斯後衰事連連，好不容易看到電影卻是這種劇本，若是TA設定就在年輕OL大概還可以吧，電影是綜合藝術，劇本是影片之母，出資者有許多種聲音干涉編劇，有許多商業因素考量，把劇本改得很有趣，總之，愛情故事原本就不是市場主流，疫情下製作的電影，就多多包涵。整體感還是可以看的。

片　　名：看不見聽不見也愛你
英文片名：See Hear Love
類　　型：愛情、劇情
上映日期：2023-07-07
片　　長：132分鐘
導　　演： 李宰漢
演　　員： 山下智久(Tomohisa Yamashita) 、 新木優子(Araki Yuko) 、 山本舞香(Yamamoto Maika)
國　　家：日本
語　　言：日語
發行公司：天馬行空


劇情大綱

痛苦的時候，就笑吧。

對作品總是全力以赴，以漫畫為職業的泉本真治（山下智久 飾），某天得知自己的作品即將被改編成電影的好消息，與助手中村沙織（山本舞香 飾）都感到欣喜萬分。沒想到得來不易的快樂卻稍縱即逝，真治突然病倒，漸漸失去視力；除了好不容易步入正軌的連載漫畫被迫停止，也無法再照顧年邁的祖母……眼前一片黑暗的真治被孤獨和恐懼打敗，甚至考慮從陽台一躍而下。就在這時，真治的漫畫迷，耳朵失聰的相田響（新木優子 飾）拯救了他。於是，「看不到」的漫畫家與「聽不到」的女孩，展開了不可思議的同居生活。

▲▼看不見聽不見也愛你。（圖／yahoo）

▲漫畫家男主失明後委靡不振，粉絲女主細心照顧。

▲▼看不見聽不見也愛你。（圖／yahoo）

▲得知自己失明後，男主欲尋短。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

 
ET快訊
快訊／北捷異常！　一早塞爆
明起雨區擴大！一路下到周末　水氣最多時間曝
獨／台北大學「一學期減為16周」！教育部准了
台灣新國病！　新研究「輕度也會罹癌」
蘭恩颱風最快明生成　最新各國路徑曝
人妻玩當沖賠光小孩教育費　一夜2次「肉償」行員

分享給朋友：

追蹤我們：

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／看不見聽不見也愛你　瞎子和啞巴的愛情故事

妻要睡覺前5度狂「嘖！」　尪看不懂暗示：嘖X小啦

男友被唸點太多菜浪費 回酸：妳麻將1晚輸2萬

《好聲音》薛之謙虧Henry「手勢太多」　跟潘瑋柏3人超聒噪..以為脫口秀XD

舒華「被迫露額頭」崩潰大叫XD　吃瓜客人吵架…吼：安靜點！

中華隊單日狂掃「3金1銀3銅」　李智凱3連霸、網球男女雙稱霸

22歲男酒駕紅燈右轉！　激動拍窗嗆警「打我啊」

男子想送亞東醫院「沒床位」就引爆瓦斯　全身多處燒傷躺擔架哀號

水源保護區2千隻鵪鶉暴斃　染病遭惡業者「棄養」等死

台灣女優：你很好用..吳宗憲接不下去XD　路上搭訕愛愛「拍完片才曖昧→變男友」

男大生存鈔票被白蟻啃爛　默默「撿起碎紙」懊惱啜泣

瘋電影／看不見聽不見也愛你　瞎子和啞巴的愛情故事

林瑞陽夫妻26億資產遭凍結！　「96戶房產也查封」張庭提出異議

快訊／北捷異常！　一早塞爆

世界室內最高關公神像重現　桃園威天宮安座大典莊嚴隆重

HONDA「旗艦全新休旅」準備登場！空間尺碼比CR-V大　外型超霸氣

夏克立怒控回台「遭黃嘉千僱保鑣攔阻」！　揭夫妻決裂過程：被警逮捕

「2023桃園Fun暑假」4大領域課程　1,500梯次逾3萬學子參與

明起雨區擴大！一路下到周末　水氣最多時間曝

「1學期16周」僅4大學推！教授怕課上不完　私校憂被罵「偷工減料」

獨／台北大學「一學期減為16周」！教育部准了　暨大也有意跟進

如何最快到世客博展區？　桃園「智慧交通」即時掌握人潮車況

低胸大眼妹「建國高賣玉蘭花」網暴動！　本人是她！背後殘酷事實曝光

名家熱門新聞

瞎子和啞巴的愛情故事

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

幫在室宅男小鮮肉轉大人

原子彈之父的現世報

夢到貓咪代表什麼意思呢？

小生：3招判斷男人對妳超有意思

變男變女變變變　怪奇樂團女王蜂

顏面崩壞系AV　女優吐舌翻白眼

7道超下飯的絞肉料理

隱疾大哥只與被性侵孤兒小妹取暖

AV女優戰50個拿18萬比妓女便宜

繼承財閥遺產需要拿心臟交換

Whereis足跡／由布院?湯布院?

超市火鍋肉片變出5道美味料理

更多熱門

相關新聞

幫在室宅男小鮮肉轉大人

幫在室宅男小鮮肉轉大人

由珍妮佛勞倫斯飾演的麥蒂，為了保住她從小長大的房子，找到一則耐人尋味的徵人啟事。一對有錢的恐龍家長，希望能在內向的兒子波西上大學前，找到人來與他「約會」。出乎意料之外，麥蒂發現令人尷尬的波西，其實不是那麼簡單就能「搞定」的。

繼承財閥遺產需要拿心臟交換

繼承財閥遺產需要拿心臟交換

學習無我之道放下執著來恆順眾生

學習無我之道放下執著來恆順眾生

原子彈之父的現世報

原子彈之父的現世報

靈鷲山嘉義新講堂歡喜動工

靈鷲山嘉義新講堂歡喜動工

關鍵字：

瘋電影看不見聽不見也愛你賴賴山下智久(Tomohisa Yamashita)新木優子(Araki Yuko)山本舞香(Yamamoto Maika)

讀者迴響

熱門新聞

苗栗一家5口陳屍車內　親友吐悲劇真相

田馥甄唱一半突中斷畫面全暗！　「下秒又傳巨響」全場驚魂　

女星節目「被摸胸、扯褲頭」！　電視台裝死網怒抵制

人妻當沖慘賠　一夜2次「肉償」行員

勇警緝毒中槍殉職　遺孀卻遭吸毒兒家暴

南韓最美模特降臨台灣！迷你裙洩CG身材

可能有雙颱！蘭恩最快明生成　雨區擴大

硬要買新勁戰！媽喊貴「大一兒反應」惹怒全場

「台灣第一女優」1句話讓吳宗憲訪不下去

iPhone 15實機外洩照曝！　2大經典設計被取代了

南投加油站救命英雄！她聞「土石流味」喊：快跑

潘瑋柏「機場幫空姐妻狂拍」　罕同框互動超甜

老高跌落神壇誰來接棒？鄉民全點名他

北市貴婦開賓士碰撞　騎士無生跡

公務員持槍洗劫780萬　北市回應了

更多

最夯影音

更多
妻要睡覺前5度狂「嘖！」　尪看不懂暗示：嘖X小啦

妻要睡覺前5度狂「嘖！」　尪看不懂暗示：嘖X小啦
男友被唸點太多菜浪費 回酸：妳麻將1晚輸2萬

男友被唸點太多菜浪費 回酸：妳麻將1晚輸2萬

《好聲音》薛之謙虧Henry「手勢太多」　跟潘瑋柏3人超聒噪..以為脫口秀XD

《好聲音》薛之謙虧Henry「手勢太多」　跟潘瑋柏3人超聒噪..以為脫口秀XD

舒華「被迫露額頭」崩潰大叫XD　吃瓜客人吵架…吼：安靜點！

舒華「被迫露額頭」崩潰大叫XD　吃瓜客人吵架…吼：安靜點！

中華隊單日狂掃「3金1銀3銅」　李智凱3連霸、網球男女雙稱霸

中華隊單日狂掃「3金1銀3銅」　李智凱3連霸、網球男女雙稱霸

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面