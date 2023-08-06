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快訊／巴基斯坦「火車出軌」15死40傷　倖存者掙扎爬出表情超驚恐

記者趙蔡州／綜合報導

巴基斯坦6日驚傳一列火車在該國南部信德省（Sindh）發生車軌事故，列車翻覆後，有不少倖存者從損壞的車廂中掙扎爬出，許多人脫困後仍一臉驚恐，哭著打電話向家人報平安。事故至少造成15人死亡、超過40人受傷，當地政府人員、警消與軍方已被派往現場救援。

根據路透社報導，事故發生在巴基斯坦信德省（Sindh）一處城鎮附近，城鎮距離巴國最大城市喀拉蚩（Karachi）僅275公里。火車翻覆後，當地政府人員、警消與軍方很快就趕到現場，救援受困者並把傷者轉送醫院搶救。

鐵路官員沙爾（Mohsin Syal）表示，現場是一列哈扎拉（Hazara）快車共8節車廂出軌，該列火車6日下午自喀拉蚩（Karachi）出發，準備前往北部亞波特巴德（Abbottabad）。

鐵道部薩阿德•拉菲克（Saad Rafiq）表示，初步調查顯示，火車出軌之前，是以正常速度行駛，詳細出軌原因待進一步調查，由於現場仍有許多傷者，目前將以救援傷者為主。

▼火車翻覆後，有不少乘客自行脫困。（圖／翻攝自推特）

▲▼巴基斯坦南部火車出軌　至少15人死亡40傷。（圖／翻攝自推特）

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