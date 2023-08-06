花22萬整成金卡戴珊！網紅見「超胸成果」秒後悔：討厭了自己1年半

記者葉睿涵／編譯

網紅艾麗莎（Alyssa McKay）在網上爆紅後，接受了隆胸手術，讓上圍一夕升級了3個罩杯，不過艾麗莎卻在見到成果時瞬間後悔，甚至希望自己從來沒動過刀。

綜合外媒報導，擁有AA罩杯的艾麗莎，過去從未對自己的胸部感到不滿，但隨著她在網上的名氣越來越大，一位與她關係密切的家人便鼓勵她可以隆胸，以便照片看起來更漂亮。

▲網紅艾麗莎接受隆胸手術後卻後悔了。（圖／翻攝自IG）

當時，擁有超火辣豪奶翹臀的金·卡戴珊（Kim Kardashian）是人們的審美趨勢，同時艾麗莎也非常喜歡這位頂流網紅，於是她花了7000美元（約新台幣22萬元）將自己的胸部變成C罩杯巨乳。

不過，艾麗莎在手術後卻開始出現容貌焦慮。為了讓自己的外表與傲人上圍看起來更加匹配，她開始進行更多整容手術，其中包含注射填充體和肉毒桿菌等。久而久之，艾麗莎開始後悔了。

▲艾麗莎隆胸後還做了不少整容手術。（圖／翻攝自IG）

她告訴《紐約郵報》，「我有長達一年半的時間對自己的胸部感到厭惡。它們看起來很假，而且它們實在是太大了，讓我覺得很不舒服。雖然我現在對手術的結果還是很滿意，但我真的很希望自己從來沒有整容過。」艾麗莎也勸告所有女性在動整容手術前一定要三思而後行。