南韓隨機殺人掀恐慌　國會議員呼籲：全國應實施「精神健康檢測」

▲南韓執政黨國民力量國會議員安哲秀呼籲，當局應重視精神疾病檢測。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓京畿道城南市盆唐區地鐵書峴站3日傍晚發生隨機殺人，事後媒體報導指出犯案的22歲崔姓男子過去曾罹患精神疾病，甚至從2020年後就擅自停藥。對此，南韓執政黨國民力量的國會議員安哲秀便呼籲，政府應該針對全國民眾導入實施精神健康檢測，將精神疾病視為由當局嚴格控管的社會疾病。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，安哲秀今（6）日在臉書發文，他表示自從罹患精神疾病的兇嫌崔某在地鐵書峴站附近開車隨機衝撞、衝入百貨商場隨機殺人後，此事件對社會造成巨大衝擊，「處罰只是在事故和受害者發生後，針對兇嫌的懲戒手段之一，因此找出能夠預防犯罪發生的方法、不再傳出下個悲劇的受害者，顯得更為重要。」

安哲秀在貼文呼籲，南韓政府應當針對全國民眾定期實施全面性的「精神健康檢測」。

他表示，「目前所實施的精神健康檢測，雖然從2019年將實施範圍擴大至20至70歲，但檢測實施週期為每10年進行一次，而且檢測內容的程度也多半是網路上能夠隨便找到、關於憂鬱症的問卷調查型式，因此是否能有效防堵精神疾病所引發的事故，依舊是未知數。」

安哲秀繼續補充，「今年修訂的精神健康檢測，預計從2025年起針對青年階層族群（20至34歲）優先實施，雖然檢測實施的間隔將從每10年一次縮減至每2年一次，不過檢測重點聚焦在防範輕生。因此，需要引進能夠防範未然、且更有效的制度。」

▲犯下隨機殺人的崔姓男子被指出過去飽受精神疾病所苦，甚至擅自停藥。（圖／達志影像／newscom）

安哲秀強調，「從國小至成年階段實施的精神健康檢測，應該強制實施，且檢測間隔必須從每10年一次縮短至每2年一次，從2024年起開始修訂實施，針對每個年齡層引進相關規範。」

另外安哲秀也建議，一旦被診斷為罹患精神疾病，則治療費用的90%應該由健康保險（健保）支出，且必須由專家所構成的委員會來判定，患者是否需要被強制送院治療。

據悉，犯下隨機殺人案的崔男從2015年就讀中學時，就已開始接受醫院精神科治療，他罹患嚴重的人群恐懼症，2017年就讀高中後症狀惡化，2020年更被診斷罹患「類思覺失調型人格障礙」（SPD），自此之後他認為精神科處方籤藥物毫無成效，因此自行決定停藥。