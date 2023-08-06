學校地下室「性侵14歲男學生」　74歲私校女師恐判關600年

▲被告在校園內的地下室多次性侵當年14歲的男學生。（圖／翻攝自臉書／Tomah Police Department）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國威斯康辛州一名74歲前私校女教師遭控在2016年至2017學年期間，多次在校園內的地下室性侵當年才14歲的男學生。經3天審判，陪審團做出有罪判決，預估她最高將面臨600年刑期。

綜合威斯康辛州報、福斯新聞等報導，被告女子尼爾森科赫（Anne N. Nelson-Koch）先前在門羅郡城鎮托瑪（Tomah）一間私校擔任教師，當年67歲的她把年僅14歲的男學生帶往地下室，多次性侵。她在落網之後，遭控25項性犯罪罪名。

經過3天審理後，陪審團商議5小時做出裁決，被告25項罪名全數成立。門羅郡地區檢察官克寧格（Kevin Croninger）表示，尼爾森科赫面臨最高600年刑期。

針對此案，助理地方檢察官斯基爾斯（Sarah M. Skiles）透過聲明表示，受害者是一名非常勇敢的年輕人，把實情說出來，讓陪審團能清楚瞭解來龍去脈，也感謝陪審團追求真相所付出的努力。

斯基爾斯要求法官在10月27日法庭宣判之前，繼續關押尼爾森科赫，不過法官雷德克里夫（Richard Radcliffe）並未同意，將尼爾森科赫釋回並以GPS進行監控直到法庭宣判。