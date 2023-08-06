鐵人三項水質汙染超標！57名選手「屎水游泳」狂腹瀉　抱馬桶吐整晚

▲世界鐵人三項系列賽英國站賽事7月29至30日選擇在英格蘭巽德蘭羅克海灘舉辦游泳項目。（圖／達志影像，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

世界鐵人三項系列賽英國站賽事上周粉墨登場，其中位於英格蘭東北部泰恩－威爾郡的巽德蘭市（Sunderland）為主辦城市，海洋游泳在該城鎮海灘舉行，約有2000人參賽，未料賽事結束後卻有57名游泳選手出現腹瀉、身體不適，甚至整晚抱著馬桶狂吐，他們哀嚎自己在「屎裡游泳」，而水域大腸桿菌檢測確實超標。

根據《衛報》，鐵人三項系列賽英國站賽事7月29至30日在巽德蘭市登場，主辦單位選擇在巽德蘭境內的羅克海灘（Roker beach）舉辦游泳環節，而羅克海灘的金色海灘曾於2018年被授予藍旗稱號，該稱號象徵著海灘擁有優良設施、無垃圾、且水質達高標準，促使民眾意識到保護自然環境的重要，然而乾淨的羅克海灘早已成為過去。

英國衛生官員本周親口證實，至少有57名選手在巽德蘭參加世界鐵人三項系列錦標賽的海洋游泳比賽後，引發身體不適、生病、腹瀉等問題，目前英國衛生安全局（UKHSA）將會對患者進行樣本抽驗檢測，釐清引發疾病的原因和任何常見的病原體。

報導指出，其實巽德蘭市的羅克海灘早已因淪為汙水排放爭議的中心，海水被汙染而引發水質下降，該條海岸線長久以來被排放汙廢水，79歲的環境保護運動家拉蒂墨（Bob Latimer）多年來就羅克海灘以北的韋特班（Whitburn）汙水排放口問題向政府採取法律行動，他在信中指稱光是2021年韋特班排汙口就排放了122次、總計82萬1088噸的汙水和雨水。

拉蒂墨進一步表示，「韋特本汙水排放量2017至2021年有所增加，政府未能遵守廢水排放法規，仍有太多的汙水被排入大海！」

其實在比賽進行的前3天，英國環境局便於7月26日在羅克海灘進行抽樣調查，結果顯示每100毫升水中驗出3900個大腸桿菌菌落，比上個月的典型讀數還要高出39倍，大腸桿菌會引發帶血腹瀉和胃痛。身為管理單位的英國鐵人三項運動痛批，政府直到周末賽事結束後才公布水質檢驗結果。

來自澳洲的28歲運動員伯特威斯爾（Jacob Birtwhistle）在Instagram發布英國環境署的水質檢測結果，聲稱他在比賽結束後感到不適，「比賽結束後我感覺很糟糕。不過我想，這就是所謂『在屎裡游泳的感覺』，游泳比賽應該要被取消」。

另名運動員回應，「還好至少我已經知道，是什麼原因讓我和一群運動員生病了」；另一人也留言回應，「這就解釋了為什麼我周日早上比賽完後，隔天晚上會把頭伸進馬桶裡嘔吐！」

來自英格蘭西部大城里茲（Leeds）的51歲女運動員艾莉絲（Ailith Eve Harley-Roberts）則表示自己雖然沒有生病，但卻見證其他參賽選手腸胃不適，「雖然我喜歡在戶外游泳，但因為汙水或其他汙染水的排放，讓我對海洋、河流、湖泊的清潔程度缺乏信心。」