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川普開嗆：若追殺我「我就追殺你」！　檢申請保護令防他洩密

▲▼川普。（圖／CFP）

▲ 川普對密謀推翻大選相關指控一概否認。（圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國前總統川普被控4項密謀推翻2020年大選結果的罪名，3日出庭一概否認，隔天在社群媒體發文警告，「若你追殺我，我就會追殺你！」檢方當晚便向法院申請發布保護性命令，要求限制川普公開談論此案，以防他對外洩露機密證據。

根據BBC，川普4日下午在自家社群平台Truth Social用大寫發文放話，「若你追殺我，我就會追殺你！」特別檢察官史密斯（Jack Smith）當天深夜便向法官提交文件，引用川普貼文指出，這篇文引發川普可能公開機密資料的憂慮，包括大陪審團向檢方取得的紀錄，因此要求限制川普針對本案的公開發言權。

川普先前也曾公開抨擊史密斯，稱他是個「壞人」且「精神錯亂」。史密斯辦公室在文件中指出，川普4日的發文明確或暗中抨擊介入此案的人，且此前就有攻擊法官、律師和證人的歷史，認為他的行為可能「對證人帶來有害的寒蟬效應，或對本案公平執法產生不利影響」。但川普團隊堅稱，這則貼文是針對他的政敵。

文件提到，檢方向法院申請的「保護性命令」（protective order）不會過度限制川普及其團隊在媒體上談論此案，也允許他獲取用於辯護的檢方調查資料，並強調所有命令都是為防止資料被不當傳播或使用。

主審法官裘特康（Tanya Chutkan）已經要求川普法律團隊在當地7日下午5時以前做出回應。川普律師曾要求延長3天，但被法官拒絕。

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