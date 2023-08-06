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中俄海軍「11艦」駛近阿拉斯加　美派驅逐艦、巡邏機監測

▲▼2020年5月，美國海軍波特號驅逐艦（USS Porter）、 唐納德·庫克號驅逐艦（USS Donald Cook）及羅斯福號驅逐艦（USS Roosevelt）、英國皇家海軍HMS肯特號護衛艦（HMS Kent）在北極海執行聯合行動。（圖／路透）

▲2020年，美國波特號驅逐艦、 唐納德庫克號驅逐艦、羅斯福號驅逐艦、英國皇家海軍HMS肯特號護衛艦等軍艦，在北極海執行聯合任務。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

華爾街日報5日引述美國官員說法報導，上周稍早，中俄聯合艦隊駛近阿拉斯加，執行巡航任務，美軍隨即派出4艘驅逐艦及一架P-8海神式海上巡邏機（P-8 Poseidon）尾隨監測。白宮、俄羅斯及中國駐華府大使館皆未立即回應。

報導指出，中俄一共11艘船艦出現在阿拉斯加西南部的阿留申群島（Aleutian Islands）附近，但從未進入美國領海，並在美方應對後離開。

美國北方司令部（USNORTHCOM）證實此事，但未說明船艦數量及具體位置。發言人聲明，「在我們指揮下的空中及海上資產實施行動，確保美國及加拿大的防衛事務。這次（中俄）巡航仍留在國際水域，不被視為威脅。」

不過，美國智庫「傳統基金會」（The Heritage Foundation）資深研究員、退役海軍上尉沙德勒（Brent Sadler）卻認為，「考慮到烏克蘭戰爭及台灣緊張局勢的背景，此舉具有高度挑釁性」、「這是歷史性的第一次」。

阿拉斯加參議員、參院軍事委員會共和黨成員蘇利文（Dan Sullivan）也認為，美國兩大競爭對手聯合執行大規模海上行動，而且非常靠近美國海岸，非常令人擔憂。他也讚賞美軍這次的強硬應對，「針對這次中俄聯合海軍特遣部隊的規模及範圍而言，這是前所未有的，而且他們非常密切地合作。」

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