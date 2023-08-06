南韓「殺人預告」發文遍布　警方緊急逮捕46人！他解釋：只是好玩

▲南韓3日傍晚發生隨機殺人案後，京畿道城南市盆唐區地鐵書峴站加強警力戒備。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

自從南韓京畿道城南市盆唐區地鐵書峴站發生駭人聽聞的隨機殺人案，導致1死13輕重傷後，引發模仿浪潮，社群媒體上掀起「殺人預告」，威脅要在各地仿效隨機殺人，至今警方已逮捕46人，包括釜山一名20多歲的海軍士兵也威脅要在鬧區殺人，最後被警方逮捕時正和女友喝酒，目前警方已派出特攻隊、裝甲車嚴加戒備。

根據《韓聯社》、《News1》，自從3日傍晚書峴站發生隨機殺人案後，南韓的周末瀰漫著一股不尋常的警戒氣氛，因為社群網路上充斥著預告、威脅犯下隨機砍殺的貼文或留言，光是京畿南部警察廳從3日以後就接獲28起報案，目前該單位已逮捕13人，而他們被逮後大都向警方聲稱，「只是覺得很好玩」、「很無聊」、「開玩笑的啦」。

一名年僅14歲的青少年昨（5）日晚間6時31分在Instagram上發文，威脅要在京畿道龍仁市愛寶樂園加勒比海灣大開殺戒後輕生，警方最後於當天晚上8時35分將之逮捕，他被逮後聲稱「只是覺得好玩」；年僅13歲的國中女學生則發文威脅要於8月30日在京畿道光明市鐵山中學隨機殺人；另名16歲的青少年則威脅要在京畿道安城市的網咖隨機殺人。

還有一名40多歲的男子酒醉時發文，預告將在京畿道水原市靈通區光教站隨機殺人，之後被警方逮捕。

▲南韓警方派出多名警力，其中甚至包含警察特攻隊，針對首爾地鐵蠶室站加強巡囉。（圖／CFP）

另外，釜山也有一名20多歲的海軍一兵5日在網路社群發文威脅，今（6）日要在鬧區西面隨機殺人，有民眾閱讀該則貼文後旋即報案，警方一個小時後於5日晚間10時40分上門逮人，發現該名士兵正和女友喝酒，士兵聲稱是在酒醉狀態下發文，目前該名士兵已被移送至憲兵隊接受調查。

還有一名年僅10多歲的青少年5日下午5時47分在Instagram上發文，預告晚間7時將在仁川廣域市桂陽區桂陽站斬殺20人。

自從首爾市冠岳區新林洞、京畿道城南市盆唐區書峴站發生隨機殺人案後，南韓全國各地掀起模仿潮，警方無法輕忽「殺人預告」等威脅發文或留言的嚴重性，截至6日為止南韓全國警方一共逮捕涉嫌發文威脅殺人的46人，一天之內就逮捕了28人。

南韓警察廳反恐危機管理科向全國15個下轄警察廳、45個處所派出警察特攻隊員共128人、部署11輛裝甲車，裝甲車被派遣至首爾江南站、釜山西面站、全羅北道扶安郡新萬金「世界童軍大露營」營地、仁川松島、濟州國際機場、京畿道城南市盆唐區書峴站和板橋站、京畿道水原市水原站等。

警方罕見以如此大陣仗的高規格對待此次事件，就連其他警界關係人士都甚感驚訝，透露是當局首次在遇到刑事案件後出動警察特攻隊、裝甲車。他表示，通常是遇到重大國際活動，或是機場、大使館接獲恐怖攻擊威脅或預告等報案時，警方才會出動裝甲車，