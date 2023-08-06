廣島原爆78週年　日本再籲「放棄核武」：核威懾理論太愚蠢

▲岸田文雄在廣島原爆78週年的紀念活動上獻花。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

1945年8月6日，美軍在日本廣島投擲人類史上第一枚原子彈「小男孩」，隨後整個城市陷入焦熱火海、近8萬人瞬間蒸發。美國的核武攻擊迅速終結了第二次世界大戰，卻也讓廣島遭遇毀滅性打擊。78年後的今天，日本在廣島和平紀念公園舉行紀念儀式，也再次掀起呼籲世界放棄核武的聲浪。

綜合外媒報導，當地6日上午8時15分，日本首相岸田文雄帶領全場在美軍78年前投下原子彈的一刻默哀悼念。廣島今日的氣溫高達攝氏30度，但現場仍有美烏等110個國家代表與逾5萬名民眾一同出席，其中包含年邁的原爆倖存者。

▲不少民眾在廣島和平紀念公園為遇難者祈禱。（圖／CFP）

首相岸田文雄致辭時強調，世界必須恢復無核化，但他不得不承認，在國際社會分化加劇，以及俄羅斯提出核威脅的情況下，全球通往核裁軍的道路越來越艱辛。廣島市長松井一也呼籲各國放棄以核武進行威懾的愚蠢想法，並正視核子威懾理論已經失敗的事實。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）也對無核武世界的理念表達支持，「核戰的鼓聲已再次響起，各國應該要有更多人勇敢擔起核裁軍的責任」。今年5月，來自廣島政治世家的岸田文雄，在廣島舉辦的七國集團（G7）峰會上傳達無核武理念。隨後，與會領導人發布聲明，共同承諾將裁減核武，但表示核武的存在可以威懾侵略並防止戰爭。

在廣島原爆78週年之際，擁核大國俄羅斯頻頻暗示將在俄烏戰爭中動用核武，而名導諾蘭描述原子彈研發過程的電影《奧本海默》也在各國大賣，還與電影《芭比》炒出了「芭比海默」熱度，讓日本深感被冒犯。目前，日本還未公佈是否會在國內上映《奧本海默》。