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沙烏地調停俄烏戰爭42國出席　同意和談「尊重烏國領土主權完整」

▲▼ 烏克蘭總統澤倫斯基2023年5月19日抵達沙烏地阿拉伯吉達機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為烏克蘭總統澤倫斯基2023年5月19日抵達沙烏地阿拉伯吉達機場。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

調停俄烏戰爭的國際會談5日在沙烏地阿拉伯港口城市吉達登場，總計42國參加，烏克蘭及其盟友盼藉此針對和平結束戰爭的原則取得共識。消息人士透露，各方在關鍵議題達成一致，包括尊重烏克蘭領土完整與主權應該是任何和平解決方案的核心。

綜合路透、法新社報導，這場烏克蘭吉達和平會談由沙烏地阿拉伯主持調停，為期2天，目的在爭取西方國家以外的國家支持，包括較不願意表態選邊站的「全球南方」（Global South）國家。已知這次會議有42個國家出席，例如中國、美國、烏克蘭、印度、巴西、南非等，但沒有俄羅斯。

第一天會議已於5日落幕，各方進行長時間閉門討論，預料不會發表聯合聲明，但將提交談判計畫，工作小組聚焦全球糧食安全、核安全、囚犯釋放等議題進行討論。歐洲官員形容，會議取得正面進展，各方在關鍵議題有共識，包括尊重烏克蘭領土完整與主權應該是任何和平解決方案的核心。

消息人士指出，中國積極參與這次會議，也對再次進行會晤表達正面態度。法國外交人士提到，各方正在共同努力，為有效談判創造條件。不過巴西代表阿摩林（Celso Amorim）認為，儘管烏克蘭是這場戰爭的最大受害者，但若想要真正的和平，就必須讓俄羅斯以某種形式參與談判。

烏克蘭總統澤倫斯基5日發表談話時承認，與會國家之間確實存在分歧，但強調必須恢復以規則為基礎的國際秩序。

俄羅斯2022年2月24日全面入侵烏克蘭，在攻占烏克蘭首都基輔的企圖失敗之際，奪取烏克蘭大片東部領土。

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