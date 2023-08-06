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金正恩視察軍需工廠　放話「已完成戰爭準備」！北韓恐提供俄武器

▲▼金正恩視察軍需工廠，手持新型突擊步槍和狙擊步槍示範射擊。（圖／路透）

▲金正恩視察軍需工廠，手持新型突擊步槍和狙擊步槍示範射擊。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩本月3至5日前往各大主要軍需工廠視察，監督超大型放射砲（多管火箭砲）、狙擊武器、戰略巡弋飛彈、無人攻擊機引擎、飛彈發射台的生產，他在談話中強調達成軍武現代化是為了完成戰爭準備，外界研判他的舉動不排除和8月底即將實施的美韓聯合軍演有關。

根據北韓官媒《朝中社》今（6）日報導，金正恩3至5日連續三天視察北韓境內重要軍需工廠，掌握超大型600mm大口徑放射砲彈（多管火箭砲）、狙擊武器、戰略巡弋飛彈、無人攻擊機引擎、飛彈發射台車等相關武器的生產狀況，包括在工廠經營事業方面提出問題，以及在國防經濟重點事業上指示量產研發新的彈藥種類。

金正恩對於軍需工廠的技術、生產工程現代化、勞動條件改善等給予高度評價，表示狙擊武器現代化是戰爭準備階段中最為重大且迫切的問題，同時他也表示引擎性能是構成武器體系的基本核心要素，強調應該追求提升引擎生產的速度、質與量。

▲▼金正恩3至5日視察北韓主要軍需工廠，督導多管火箭砲、無人攻擊機引擎生產。（圖／路透）

▲▼金正恩3至5日視察北韓主要軍需工廠，督導多管火箭砲、無人攻擊機引擎生產。（圖／路透）

▲▼金正恩3至5日視察北韓主要軍需工廠，督導多管火箭砲、無人攻擊機引擎生產。（圖／路透）

南韓《韓聯社》在分析中引述北韓大學院校長梁茂進的說法，指出最近金正恩連續三天視察軍需工廠，恐怕和即將於8月21至24日實施的美韓聯合軍演「乙支自由之盾」（UFS）有關，作為北韓對於美韓聯合軍演的回應，因為過去每逢美韓乙支聯合軍演時，北韓便將軍演定調為侵犯北韓的戰爭預演，透過官媒發表談話予以抨擊。

不過報導中也提到，雖然金正恩談話中不斷強調「我國（北韓）軍隊的戰爭準備」，但卻隻字未提「南朝鮮（南韓）」、「美帝（美國）」等具刺激性意味的單字，懷疑金正恩所提到的戰爭準備，恐怕和俄烏戰爭有關。

《韓聯社》指出，7月27日北韓「戰勝節」70周年閱兵儀式前後，受邀出訪平壤的俄國國防部長蕭依古曾在金正恩的陪同下參訪北韓武裝裝備展示會，北韓最新研發的戰略無人偵察機、多功能攻擊型無人機首度亮相，兩款無人機在外觀上激似美國RQ-4全球鷹偵察機、M-9收割者武裝無人機，而兩款無人機也曾在戰勝節閱兵儀式飛行秀上亮相。

＊北韓研發的兩款無人機分別為戰略無人偵察機「金星-4型」（샛별-4형，韓語固有詞）、攻擊型無人機「金星-9型」

▼金正恩曾陪同俄國國防部長蕭依古參訪北韓武裝裝備展示會，介紹北韓研發的新型武器。（圖／路透）

▲▼金正恩曾陪同俄國國防部長蕭依古參訪北韓武裝裝備展示會，介紹北韓研發的新型武器。（圖／路透）

▲▼金正恩和俄國國防部長蕭依古在閱兵主席台上交談。（圖／路透）

▲金正恩和俄國國防部長蕭依古在戰勝節閱兵主席台上交談。（圖／路透）

先前，北韓也曾對外公開攻擊型無人機金星-9型發射反戰車飛彈的影片。隨著無人機被靈活運用在偵察和地面攻擊任務上，在俄烏戰爭中扮演著改變戰爭局勢的重要地位，北韓可能有意將自行研發的攻擊無人機列入對俄提供武器名單。

也因此，金正恩視察軍需工廠的一連串舉動，恐怕和北韓在武器和軍需工業上的宣傳有關，不排除北韓的真正目的是在俄烏戰爭中向俄國提供武器。南韓統一研究院專任研究員洪敏表示，「北韓此次釋出能夠系統性高效率量產武器的訊息，最終恐怕是暗示能向俄國提供武器。」

韓國國防安保論壇事務局長申宗佑（신종우，音譯）也指出，「現在俄軍最需要的武器是槍、子彈、砲彈、火箭砲等常規性武器。因此，出訪平壤的俄羅斯國防高層有可能在北韓當地視察相關軍武生產設施。」

▲▼金正恩視察軍需工廠，手持新型突擊步槍和狙擊步槍示範射擊。（圖／路透）

▲金正恩手持新型突擊步槍和狙擊步槍示範射擊。（圖／路透）

另外，北韓官媒也公開了金正恩手持新型突擊步槍、狙擊步槍的相片。《韓聯社》分析，金正恩手持的狙擊步槍可能是從AK系列步槍改造而來，至於狙擊步槍則是仿冒美軍特殊部隊所使用的FN SCAR突擊步槍。

據悉，此次陪同金正恩視察軍需工廠的官員包括勞動黨組織書記趙甬元（金正恩心腹）、勞動黨副部長金與正（金正恩胞妹）、勞動黨紀律書記金在龍、軍需工業部長趙春龍，以及今年初被解任的前勞動黨中央軍事委員會副委員長兼黨書記朴正天。

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