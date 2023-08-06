尼日軍政府政變最後期限將至　法國：支持軍事干預

▲西非國家經濟共同體表示，不排除以武力干預尼日政變。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

西非國家尼日上月發生政變，西非國家經濟共同體（ECOWAS）4日對軍政府下最後通牒，若6日前沒有恢復總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）職權，不排除採取軍事手段。對此，前殖民母國法國表示，堅定支持ECOWAS推翻政變的軍事干預計畫。

路透社報導，尼日總統衛隊上月26日在首都尼阿美（Niamey）發起政變奪權，指揮官蒂亞尼（Abdourahamane Tiani）將軍自封為國家元首，目前民選總統貝佐姆被扣押在總統官邸。由15個西非國家組成的區域聯盟ECOWAS於4日宣布，軍事干預計畫已制定完畢，包括所需的資源、何時部署軍隊等。

法國外交部長科隆納（Catherine Colonna）5日透過聲明表態，「法國堅定支持ECOWAS推翻政變的作為，尼日的未來及整個區域的穩定正危在旦夕。」聲明並未具體說明法國是否提供ECOWAS軍事援助。

▲尼日軍方政變，總統衛隊司令蒂亞尼自封為新領袖。（圖／路透）



現年59歲的政變領導人蒂亞尼此前表示，軍政府不會退讓。鄰國布吉納法索、馬利的軍政府也發表聯合聲明警告，任何強行恢復被罷免總統的企圖都將被視為宣戰，若ECOWAS進行軍事干預，兩國將一同退出組織並保衛尼日。

這是西非、中非國家近3年來第7次軍人干政，使原先正與伊斯蘭激進份子鬥爭的西非更加動盪，有鑑於尼日擁有豐富的鈾及石油資源，非洲、美國、歐盟等國對此次政變皆嚴肅對待。