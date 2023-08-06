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日本「煙火瀑布」淪火海！河岸延燒2000平方公尺　活動急喊卡

▲▼日本東京板橋區煙火大會火災。（圖／翻攝推特）

▲日本第64屆板橋煙火大會發生火災。（圖／翻攝推特，下同。）

記者吳美依／綜合報導

日本東京板橋區5日舉行的「板橋煙火大會」發生火災，根據目擊者拍攝影片，其中一場名為「尼加拉大瀑布」的表演進行期間，周遭草地竟在熊熊燃燒，並逐漸蔓延為一片火海。消防當局事後估算，被燒毀的河畔草地面積達2000平方公尺。

NHK等外媒報導，5日晚間8時過後不久，消防部門接獲多人通報表示，荒川河畔舉行的「板橋煙火大會」發生火災。火勢約1小時後獲得控制，但一共花費3小時才完全撲滅，所幸儘管參觀民眾很多，但最終無人傷亡。

東京警視廳仍在調查確切原因，但初步研判，很可能是煙火火花點燃了乾燥的枯草，才會釀成這起意外。一名網友分享現場畫面後指出，事發當時風勢非常大，或許在某種程度上導致火勢升級。

5日晚間8時30分左右，主辦單位也在社群媒體宣布活動緊急取消，「剛才會場發生火災，導致難以繼續維持安全。因此，今年的板橋煙火大會決定終止，對於期待已久的各位深表歉意。這是考量到安全性而做出的決定，請您們務必理解。」

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