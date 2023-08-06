日本「煙火瀑布」淪火海！河岸延燒2000平方公尺　活動急喊卡

▲日本第64屆板橋煙火大會發生火災。（圖／翻攝推特，下同。）
記者吳美依／綜合報導
日本東京板橋區5日舉行的「板橋煙火大會」發生火災，根據目擊者拍攝影片，其中一場名為「尼加拉大瀑布」的表演進行期間，周遭草地竟在熊熊燃燒，並逐漸蔓延為一片火海。消防當局事後估算，被燒毀的河畔草地面積達2000平方公尺。
RT @nhk_news: 5日午後8時すぎ、東京 板橋区の荒川の河川敷で行われていた花火大会の会場で枯れ草が焼ける火事がありました。火はほぼ消し止められ、これまでのところこの火事によるけが人はいないということです。https://t.co/Dxl4xUGHUg#nhk_video pic.twitter.com/X05jdb9zQ6— norinaka ???? (@norinaka) August 5, 2023
NHK等外媒報導，5日晚間8時過後不久，消防部門接獲多人通報表示，荒川河畔舉行的「板橋煙火大會」發生火災。火勢約1小時後獲得控制，但一共花費3小時才完全撲滅，所幸儘管參觀民眾很多，但最終無人傷亡。
東京警視廳仍在調查確切原因，但初步研判，很可能是煙火火花點燃了乾燥的枯草，才會釀成這起意外。一名網友分享現場畫面後指出，事發當時風勢非常大，或許在某種程度上導致火勢升級。
【板橋花火大会で火災発生 花火中止に】— 事件速報 (@tokyoaccident) August 5, 2023
ーー広範囲に渡り炎が広がるーー
荒川河川敷で行われている第64回いたばし花火大会で火災が発生しています。「ナイアガラの滝」の際に火の粉が燃え移ったとみられ、消防隊が消火活動中です。#火事 #消防車 #サイレン #朝霞 #戸田pic.twitter.com/l5lKOrjf9V
5日晚間8時30分左右，主辦單位也在社群媒體宣布活動緊急取消，「剛才會場發生火災，導致難以繼續維持安全。因此，今年的板橋煙火大會決定終止，對於期待已久的各位深表歉意。這是考量到安全性而做出的決定，請您們務必理解。」
讀者迴響