南韓隨機殺人引悲劇　64歲婦腦死「不治身亡」

▲京畿道城南市盆唐區書峴站發生隨機殺人，李姓婦女遭崔男開米白色轎車衝撞重傷。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓京畿道城南市盆唐區發生隨機衝撞、殺人事件，22歲崔姓男子3日傍晚5時59分開著一輛起亞早晨（Kia Morning ），駛入百貨商場人行道隨機衝撞，造成5人受傷，其中一名重傷的60多歲婦女今（6）日宣告不治。

根據《韓聯社》，這起隨機殺人犯罪發生至今已邁入第4天，在崔男開著車在人行道上隨機衝撞，造成5人受傷，其中64歲李姓婦女和另名20多歲年輕女子因此重傷，隨時瀕臨腦死狀態，6日凌晨2時李姓婦女腦死後宣告死亡。

當時，李姓婦女正和丈夫權姓男子從事發地點附近的住處出發，原本想要外出用餐，想不到卻遭逢變故，權男貼心地讓妻子走在靠人行道的內側，自己則走在靠車道的外側，未料卻讓妻子李女成為兇嫌崔男鎖定的衝撞對象。

隨著李姓婦女的死亡，崔男的罪嫌也將從「殺人未遂」變更至「殺人 」。

目前為止，崔男所犯下的隨機衝撞和殺人事件中，共造成1人死亡、13人輕重傷，包括衝撞事件造成的5名死傷者（1死3重傷1輕傷），以及崔男衝進AK廣場（愛敬百貨）後持刀隨機砍殺造成9名傷者（8重傷1輕傷）。