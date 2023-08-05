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世界童軍大會成「酷暑地獄」千人送醫！尹錫悅砸1.6億：冷氣吹到飽

▲▼第25屆世界童軍大露營在南韓全羅北道伏安郡舉行，高溫濕熱導致蚊蟲孳生、環境髒亂。（圖／CFP）

▲第25屆世界童軍大露營在南韓全羅北道伏安郡舉行，高溫濕熱導致蚊蟲孳生、環境髒亂。（圖／CFP，下同）

記者閔文昱／綜合報導

今年韓國舉行第25屆「世界童軍大露營」，吸引超過150國參加，原本期盼能推廣韓國流行音樂、傳統文化，豈料卻因高溫濕熱、蚊蟲眾多、環境髒亂而導致活動變調，最後美國、英國、新加坡相繼撤出參加隊員。對此，南韓總統尹錫悅下令提撥69億韓元（約1. 66億元台幣）經費，要求無限量供應冷氣巴士和冰水解暑。

根據《韓聯社》報導，南韓童軍協會獲得今年度世界童軍大露營的主辦權，活動地點位於全羅北道扶安郡新萬金（새만금），然而該地為一片廣闊的河口潮攤、缺乏可遮陽蔽陰的地方，梅雨季結束後濕氣未能散去，加上8月白天高溫可達攝氏35度上下，導致參加青少年有如洗汗蒸幕般，濕熱難耐。

▲▼第25屆世界童軍大露營在南韓全羅北道伏安郡舉行，高溫濕熱導致蚊蟲孳生、環境髒亂。（圖／CFP）

活動原訂本月1日展開，然而全羅北道扶安郡才於7月30日降下暴雨，積水遍佈整座露營地，隔天起南韓境內陸續發布高溫警報，從3日起因為中暑而前往就醫的患者高達1486人，若算上2日開營典禮當天中暑的992人，則有高達2478人因中暑就醫。

報導指出，英國、美國、新加坡已相繼做出提早撤營的決定，其中英國派出的參加青少年高達4500多人，他們今（5）日在露營地集合地點第一停車場等候3個小時，分成23輛巴士，預計分別前往位於首爾市、京畿道城南市的飯店；至於美國則是讓青少年晚一天到達營地，在京畿道平澤市的駐韓美軍基地韓福瑞營，提供750名青少年簡易床架和戰鬥食糧。

▲▼第25屆世界童軍大露營的參加青少年，試圖在營地供水區降溫。（圖／路透）

▲參加青少年試圖在營地供水區降溫。（圖／路透）

為此，南韓當局也緊急召開會議，總統尹錫悅4日也簽批了一份69億韓元的財政預備費撥付案，指示主辦地點向各國學生提供可吹到飽的冷氣巴士和無限量冰水解暑。南韓國務總理韓悳洙也承諾，即刻起中央政府將盡全責辦好世界童軍大露營活動，保障大露營參與者安全，並確保活動順利進行。

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