澤倫斯基「簡體中文」慰問中國暴雨災民：代表烏克蘭人民表達支持

▲ 烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／達志影像／美聯社）
記者林彥臣／綜合報導
烏克蘭總統澤倫斯基5日在推特，以簡體中文發文表示，自己代表烏克蘭人民，對中國受洪災影響的民眾，表示慰問與支持，並且向中國國家主席習近平致意。
澤倫斯基發文表示，「我謹代表我個人及烏克蘭人民就特大洪澇災害造成人員傷亡，向中華人民共和國主席習近平閣下，和中國人民表示最誠摯的慰問及支持。祝願各位受害者早日康復，所有受損基礎設施早日恢復。」
中國京津冀地區（北京市、天津市、河北省）從7月29日起受「杜蘇芮」颱風殘餘環流影響，持續受到暴雨襲擊，其中河北小縣涿州市更是重災區，整個城市被淹沒，部分地區水深高達9公尺，整個河北疏散人數高達123萬人。
中國外交部4日宣布，「歐亞事務特別代表」李輝將訪問沙烏地阿拉伯吉達(Jeddah)，出席由沙烏地舉辦的烏克蘭危機國際會議，「繼續為推動烏克蘭危機的政治解決發揮建設性作用」。
我谨代表我个人及乌克兰人民就特大洪涝灾害造成人员伤亡，向中华人民共和国主席习近平阁下和中国人民表示最诚挚的慰问及支持。祝愿各位受害者早日康复，所有受损基础设施早日恢复。— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 5, 2023
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