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警察男友當街開槍「射殺女友」！酒吧撂倒痛毆　監視器全拍下

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲ 西米亞與賈利森是一對情侶。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西卡皮納市（Carpina）發生一起恐怖事件，一名警察當街毆打女友，最後甚至開槍將她射殺，面臨謀殺指控，監視器也完整拍下他對女友拳打腳踢、從車上行兇的畫面。

根據《鏡報》，37歲員警賈利森（Jaleson de Santana Freitas）涉嫌謀殺33歲女友西米亞（Simeia da Silva Nunes），監視器拍下7月29日案發當天，兩人準備離開一家酒吧時，賈利森先是將西米亞往牆壁猛推，導致她的臉部撞上磚牆，在她站起後又將她絆倒在地。西米亞無助地躺在地上時，賈利森先是用腳踩她的臉，接著抓住她的頭髮，反覆使她的頭部碰撞地面。

幾分鐘後另一段監視器影片中，西米亞在街上攔了一輛摩托計程車，但還來不及上車，賈利森就開著一輛白色轎車呼嘯而過，一面超速行駛，一面從車上瘋狂開槍。摩托車駕駛中彈後踉蹌走向附近酒吧求救，但西米亞胸部中了2槍，蹣跚幾步後就倒在街上。

儘管西米亞迅速被送醫，到院後仍宣告死亡。摩托車駕駛因手臂及大腿中槍，正在接受治療。賈利森則在案發4天後，於8月2日向警方自首，目前關押於軍警更生中心，被控加重謀殺罪及蓄意殺人罪。

據報他去年才因2011年犯下的一起殺人案，被判處4年徒刑。受害者被賈利森打了一巴掌後倒地，死於腦損傷。但依據當地法律，因這起案件太過久遠，賈利森不須服刑。

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