巴基斯坦前總理「非法出售國家禮品」判監3年　警闖家抓人畫面曝

▲巴基斯坦前總理伊姆蘭汗被判刑3年。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

巴基斯坦前總理伊姆蘭汗(Imran Khan)5日被法院判監3年,如今警方已將其逮捕。

據BBC報導,伊斯蘭馬巴德(Islamabad)法院裁定,伊姆蘭汗在2018至2022年擔任總理期間非法出售國家禮品罪成,而這名前總理將面臨3年的有期徒刑。

由於伊姆蘭汗並未出席審判,因此法院在宣布判決後也發出了拘捕令,伊姆蘭汗隨即在拉合爾(Lahore)的住所被捕。

