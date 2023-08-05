卡努詭異路徑「史無前例」！髮夾彎轉回沖繩　下一步恐登陸九州

▲颱風卡努可能會登陸九州。（圖／日本氣象廳）



文／中央社

今年第6號颱風「卡努」日前侵襲日本沖繩縣造成2死73傷，西進遇阻後，今天以觀測史上無前例的路徑再襲沖繩，將帶來強風暴雨，且下週恐將北轉朝九州移動，不排除登陸可能。

根據日本放送協會（NHK）自行統計，截至今天上午9時止，卡努已造成沖繩縣內2人死亡、73人輕重傷的災情。

沖繩時報報導，從今天下午到明天上午，沖繩有可能出現快速增加大雨災害危險性的「線狀降水帶」（台灣稱「線狀對流」，指積雨雲呈線狀排列，可綿延50到300公里遠），沖繩氣象台呼籲民眾嚴防土石災害、低窪地區淹水及河川暴漲氾濫等可能災情。

日本氣象廳觀測，卡努今天上午10時位於沖繩縣久米島北方約160公里海面上，緩慢朝東行進，沖繩本島全境在短期內二度被暴風圈籠罩。

卡努目前中心氣壓970百帕、近中心最大風速每秒30公尺、最大瞬間風速每秒45公尺。根據潛勢路徑預測，卡努可能會在8月7日到8日間北轉影響九州地方，甚至不排除登陸可能。

琉球新報報導，沖繩氣象台表示，類似卡努這次的行進路徑，在觀測史上找不到前例。

沖繩氣象台預報課主任預報官野嵩樹說，原先預想太平洋高壓勢力延伸非常強，會讓卡努沿著高壓邊緣一路西進中國大陸；不過，太平洋高壓勢力延伸強度較預想來得弱，且往東衰退，同時間位於大陸的高壓勢力反而增強，造成卡努難以西進。

野嵩樹還說，雖然卡努先前西進時威力稍減，但接下來東移進入海水水面溫度較高的海域後，可能又會稍微增強。

卡努日前侵襲沖繩，造成部分地區停水斷電。沖繩縣政府衛生藥務課表示，截至昨天中午，包括宜野灣市2萬4900個家戶在內，部分地區持續停水。

沖繩電力公司表示，截至昨晚9時，縣內共有2萬2320個家戶停電。

目前預測卡努在今天上午到中午最接近沖繩本島中南部、今晚最接近沖繩本島北部。由於卡努行進速度緩慢，預估沖繩地方的惡劣天氣將持續到明天，對當地的影響時間也將拉長。