南韓接42起殺人預告！隨機砍人引模仿效應　至少13人被逮

▲南韓首都圈地鐵盆唐線書峴站周遭3日傍晚發生隨機砍人事件 。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者王佩翊／編譯

南韓首都圈地鐵書峴站附近3日晚間發生隨機攻擊事件，導致14人受傷。然而事發過後，竟引發模仿效應，警方逮捕多名持刀人士，還有數十名網友在網路上匿名發表殺人預告，累計達42件。警方目前已透過IP位置鎖定恐嚇人士，而其中有多人竟都是未成年。

根據《韓聯社》報導，書峴站隨機攻擊事件後，數個網路論壇出現多起揚言持刀隨機砍人的殺人預告，對此，警方不敢大意，已動員特別人力進行強烈應對。警方5日表示，自從事件發生後至當天上午7時，全韓國已經出現至少42起網路殺人預告，其中包含網路論壇、社交軟體、大學生匿名論壇等。

警方目前為止已經鎖定13起事件的發文者，並將其逮捕，同時立案調查。其餘29起殺人預告將會動員網路搜查隊，透過發文者的網路IP位置搜尋揚言殺人的恐嚇者。

在網路上發布「4日下午4時要把往十里站的人通通殺掉」的20多歲男性、提及特定學校並揚言要在學校正門殺害5人的未成年者，目前皆被首爾警方逮捕。而聲稱將於「明晚10時在漢堤站砍人」的20多歲男性則是自行投案，首爾警察廳網路搜查科已經展開調查。此外，警方也對揚言在蠶室站與江南站砍人的殺人預告投入調查。

京畿道河南市1名14歲少年因在網路上聲稱要在渼沙站附近殺人，目前已被警方逮捕。而在釜山也有另一名未成年少年因為在網路上發布海雲台殺人預告，在家中被逮。

慶尚北道慶山市1名20多歲嫌犯則是在網路上發文稱要在大邱大學砍人，不到5小時就被警方鎖定身分逮捕。而在龜尾市也有一名未成年者因為在網路上發布殺人預告被逮。

警方表示，在網路上發布殺人預告者將違反脅迫、特殊脅迫等罪；脅迫罪最高可處3年以下有期徒刑、500萬韓幣（約新台幣12萬元）以下罰金；特殊脅迫罪可處7年以下有期徒刑、1000萬韓幣（約新台幣24萬元）以下罰金。