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爆炸巨響！俄油輪遭烏克蘭無人機攻擊　克里米亞大橋暫停通行

▲▼ 克里米亞大橋。（圖／路透）

▲ 俄國油輪在克里米亞大橋附近遇襲受損。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄媒及莫斯科扶植的官員聲稱，一艘俄羅斯油輪在克里米亞附近的克赤海峽（Kerch Strait）遭烏克蘭無人機襲擊，發生爆炸後無法自行運作。而在不到一天前，烏克蘭才派出海軍無人艇攻擊黑海一艘俄國軍艦，聲稱造成嚴重破壞。

綜合CNN及《衛報》，俄國任命的官員指出，5日凌晨在連接克里米亞及俄國本土的橋樑附近聽見爆炸聲，並稱這與烏克蘭襲擊俄國油輪有關。據公路資訊Telegram頻道，克赤大橋（克里米亞大橋）暫停行駛約3小時，稍早已經恢復。

俄國在黑海港口諾沃羅西斯克（Novorossiysk）的海上救援服務部門表示，已派出2艘拖船協助這艘「受損且無法自行運作」的油輪，並證實油輪機房受到損壞，但並不嚴重。據《塔斯社》報導，11名船組員無人受傷，也沒有燃料外洩。

多名俄國軍事部落克指出，遇襲的船隻是「西格號」（SIG）油輪，沿海村莊居民都聽見巨大爆炸聲。《莫斯科時報》已證實這艘船就是SIG，此前因持續向駐敘利亞俄軍供應石油，受到美國制裁。

就在這起攻擊前一天，烏克蘭聲稱，4日對俄國南部海軍基地一艘軍艦實施海上無人艇攻擊。後來曝光的影片顯示，無人艇擊中俄國海軍登陸艦「奧列涅戈爾斯克．戈爾尼加號」（Olenegorsky Gornyak），導致該艦在嚴重傾斜的狀況下被拖到港口。但俄國國防部僅稱，擊退烏方2架無人機對該基地的襲擊，未承認任何損失。

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