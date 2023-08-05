去世26年亡兄突託夢無法呼吸！　她到墓地一看才知「是真的」

▲死者的墓穴被從中間壓毀。（圖／翻攝自新新聞報）



記者王佩翊／綜合報導

泰國一名女子日前被已故26年的哥哥託夢稱，自己無法呼吸，快將他從墳墓挖出來。半信半疑的她告訴家人後，決定到墓園將原本土葬的哥哥遺體挖出，重新火葬處理，沒想到一家人抵達目的後，卻看到哥哥的墓穴因土石沖刷直接變形，並擠壓到遺體的胸骨，他們這才知道原來哥哥在夢裡說的「都是真的」。

根據泰國《新新聞報》報導，48歲的泰國女子納賽德7月28日夢到過世26年的親哥哥，而已故的哥哥在夢中竟對她說，「我這1年來都無法呼吸，快把我從墳墓裡挖出來。」

納賽德隨後便將此事告訴家人，在經過討論後，全家一致決定要將原本土葬在墓地的哥哥遺體重新火化處理。然而當他們一行人抵達墓園後，卻看到原本用水泥建成的墓穴疑似因為當地土石沖刷，被土壤壓毀，其中一邊直接被壓斷，而哥哥的遺骨就這樣被「牆面」壓住胸骨的位置。

納賽德與家人這才知道哥哥託夢時說的「無法呼吸」是什麼意思，於是連忙將遺體遷出，並重新舉行相關儀式。

據悉，納賽德的哥哥與家人都是虔誠的佛教徒，但是當年被埋在公墓時，是用非佛教的儀式土葬，於是他們這次將遺骨遷出後，已經重新舉行誦經儀式，並送到寺廟火化。