《哈利波特》出版社女總裁落海　捲螺旋槳慘死！目擊者：少一隻手

▲ 沃恩一家人乘坐快艇出海，不幸發生意外。（圖／翻攝自臉書、推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國出版社布魯姆斯伯里（Bloomsbury Publishing）以《哈利波特》系列套書聞名，美國分公司女總裁近日和家人到義大利度假卻不幸發生意外，乘坐快艇落海後當場遭螺旋槳重擊身亡，老公及兒女在一旁親眼目睹。

根據《紐約郵報》，美國布魯姆斯伯里出版社（Bloomsbury USA）44歲總裁沃恩（Adrienne Vaughan）3日在義大利意外身亡，當時她和丈夫及2個年幼的孩子乘坐快艇出海，卻撞上一艘帆船，沃恩當場被拋入水中，接著遭快艇的螺旋槳擊中而死。

被撞的帆船上當時正舉行婚宴，賓客拍下的影片顯示，穿著泳衣的賓客跟著音樂跳舞狂歡到一半，2艘船發生碰撞，一名男子驚恐喊道，「這艘船撞上我們！」音樂停止後他們紛紛跑到船邊，就看見沃恩10幾歲的女兒落水，漂浮在船體殘骸中。

帆船上的調酒師伊佐利諾（Pietro Iuzzolino）回憶，他調製雞尾酒時突然聽見巨響，接著目睹沃恩的老公和孩子在水中攙扶著她，但「她少了一隻手臂，後頸是白色的，彷彿沒有任何血液在流動」，「太可怕了」。

沃恩被從水中救出後移到岸上，急救人員現場CPR後將她以直升機送醫，但她在到院前就宣告死亡。老公懷特（Mike White）也受傷送醫，左肩接受手術，而14歲的女兒和11歲的兒子雖平安獲救，卻飽受驚嚇。

快艇駕駛是一名30歲男性，因肋骨及骨盆受傷住院，未通過藥物檢測。伊佐利諾目睹他在意外發生後嘔吐，懷疑他當下可能喝醉；55歲的帆船船長藥檢及酒精檢測則皆呈陰性。

沃恩畢業於紐約大學商學院，擁有金融MBA學位，曾擔任迪士尼出版集團高層，在布魯姆斯伯里出版社擔任執行董事及營運長一年後，2021年9月升任總裁。

她和懷特在2008年11月結婚，而懷特在學樂出版集團（Scholastic）擔任財務副總裁已有13年。他們一家大小經常出國旅遊，不到3周前才搭機前往倫敦，今年4月還曾赴巴哈馬度假。