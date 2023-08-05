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科技戰延燒！拜登最快下周發布新命令　限制美國對中投資

▲▼美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國拜登政府據報最快將於下周頒布行政命令，限制美國在人工智慧（AI）、半導體及量子計算等高科技領域對中國投資。這項命令已經醞釀數月，在美中爭奪關鍵技術主導地位之際，成為美國政府遏制中國技術進步的新一波舉措。

3名知情人士向《日經亞洲》透露，拜登政府計畫最快下周出台命令，將對美國在中國投資實施篩選程序。其中二人說明，這些限制只會影響未來的投資，且僅針對有限的幾個行業。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）7月曾向媒體表示，投資限制的範圍較窄，不會對美國對中投資帶來廣泛影響，「或者該說在我看來，不會對中國投資環境帶來根本性影響」。

但科技業與金融業投資者仍憂心，這項命令可能加速美國從現有投資中撤資，並對在中國的所有跨境投資活動產生寒蟬效應。

行政命令發布後將有一段審查期，讓利害關係人有機會發表評論和回饋。不過因這項命令已醞釀數月，使企業有時間做準備，最終版本的阻力料將減少。

諮詢公司克倫普頓（Crumpton Global）董事總經理HK Park認為，反對聲浪不會太高，且很少有公司願意公開挑戰美國國家安全。美國財政部與白宮對此則尚未回應。

隨著人工智慧快速發展，華府與北京在技術上的緊張關係日漸加劇，包括在ChatGPT等生成式AI領域。美國此前已發布幾項出口禁令，限制部分中企獲得先進AI晶片及生產設備；北京則在7月初宣布，對廣泛用於半導體的金屬實施出口管制，並禁止部分無人機相關設備出口，同時考慮擴大管制稀土出口。

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