目睹妻子遭轎車衝撞昏迷！夫妻用餐遇隨機殺人　他嘆：只差5分鐘

▲京畿道城南市盆唐區書峴站發生隨機殺人，李姓婦女遭崔男開米白色轎車衝撞重傷。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

自從南韓首爾地鐵新林站7月21日下午發生隨機殺人案後，網路上傳出多則恐嚇犯罪發文，甚至模仿犯罪也開始發生。8月3日，京畿道城南市22歲崔姓男子開車猛撞行人、甚至衝進百貨商場內隨機殺人，64歲的李姓婦女頭部重創，至今仍處昏迷狀態、恐有腦死跡象，她的丈夫目睹現場，表示非常懊悔。

根據韓媒《朝鮮日報》，南韓京畿道城南市盆唐區書峴站AK廣場（愛敬百貨）3日傍晚發生隨機殺人案，現場淪為22歲崔姓兇嫌挑選被害者犯案的人間地獄，此前其中一對夫妻走在人行道上，權姓男子走在靠近車道的外側，貼心的他則讓妻子（64歲李姓婦女）走在靠人行道的內側，夫妻倆深情地牽手享受著兩人時光。

權姓男子根本沒料到，這是悲劇的開端。

此時，崔姓男子發狂般開著米白色的起亞早晨轎車（Kia Morning）從後方毫無聲息、以極快的速度駛來，當場撞倒走在人行道內側的李姓婦女，並持續向人行道的其他行人繼續衝撞。

▲權男當場目睹妻子遭轎車衝撞倒地昏迷的過程。（圖／CFP）

權姓男子當場目睹了妻子遭轎車衝撞的過程，等到他回過神來，妻子早已倒在地上、失去意識，於是權男急忙地為妻子實施心肺復甦術，無奈李女因為頭部受到重創，一開始先是失去呼吸心跳，恢復心跳後送往盆唐CHA醫院治療，恐有腦死的可能，至於另名遭到車輛撞擊的20多歲女性同樣也是因為重傷而有腦死風險。

權男和妻子住在事發地點附附近的公寓社區。他受訪時回憶，3日下午他和妻子想要從家裡外出吃晚餐，當時是妻子率先提議外出用晚餐，無奈卻遭遇橫禍，「其實我們真的只要再晚5分鐘出門，就能夠逃過這場災禍，這個想法始終在我腦海裡徘徊、消散不去！」

權男守候在妻子的病榻旁，「昨天醫院不好睡，我先暫時回到家裡一趟，經過發生隨機殺人的地點，我獨自一人站在路上，看著沾滿鮮紅血跡的步道磚塊，我內心真的快要發瘋了！」

權男透露妻子的病情可謂是每況愈下，隨時都有離世的可能，「雖然不允許這種情況發生，不過無論我妻子的狀況最後如何，希望人們可以為我的妻子到事發地點獻花......」

據悉，崔男開車在人行道衝撞、持刀隨機殺人案一共造成14名傷者，其中有9人在隨機殺人案中受傷，5人在轎車衝撞中受傷，李女和另一名20多歲女子遭崔男開車衝撞至重傷，有腦死風險。

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