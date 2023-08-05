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衛星照曝！俄黑海基地軍艦被烏炸到「歪腰」　整片黑油漂在海面

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭4日清晨對俄羅斯諾沃羅西斯克（Novorossiysk）海軍基地發動無人艇攻擊。儘管俄方聲稱相關計畫及時被駐守基地外的海軍艦艇發現摧毀，未造成傷亡與損失，但烏克蘭情報人士的說法與在網上瘋傳的影片卻顯示，俄羅斯登陸艦「奧列涅戈爾斯克·戈爾尼加號」（Olenegorsky Gornyak）在這場襲擊中嚴重損毀。

CNN隨後曝光一張由行星實驗室（Planet Labs）所攝的衛星照，顯示無人艇攻擊發生後，俄國有一艘兩棲登陸艦向左傾斜了3、40度，軍艦也有油漏到了海裡，使得俄方不得不派船將其拖回基地。儘管CNN並未透露相關船隻的名稱，但網上消息稱，烏方將俄軍的「奧列涅戈爾斯克·戈爾尼加號」炸得無法再執行作戰任務。

英國國防部在最新的情報簡報中證實俄軍的「奧列涅戈爾斯克·戈爾尼加號」嚴重損毀，更將其列為「莫斯科號巡洋艦」去年4月沉沒以來被摧毀的最大俄軍艦艇。英國表示，這場襲擊是對莫斯科黑海艦隊（BSF）的「重大打擊」。

這起襲擊如今點燃了不少俄羅斯人的怒火。俄國記者兼名嘴馬爾丹（Sergey Mardan）指出，烏克蘭的無人艇襲擊發生在了烏克蘭前線的數百英里外，讓衝突的地理位置發生了巨大飛躍，而且規模也比襲擊俄羅斯政府辦公室的無人機要大得多，「今天的襲擊說明了一件事，那就是我們依舊將被迫戰鬥」。

軍事評論員加舍特金（Kapral Gashetkin）則指出，從攻擊發生的現場畫面可見，俄軍並沒有為這場襲擊做好準備，因為當無人艇駛近軍艦時，俄方完全沒有人向它開火，顯然俄軍根本沒有注意到它，「在整個戰爭期間，諾沃羅西斯克一直被視為是BSF安全的後方，但我們都忽略了敵人的『長臂』可以伸得這麼遠」。

深受矚目的Telegram帳號Readovka透露，俄羅斯需要對諾沃羅西斯克的襲擊立即做出反應，而短期內唯一可行的解決方案就是建立一個完整的系統來監視黑海，相關計畫只能從空中完成，「我們必須提前發現敵艦，這樣俄軍的艦隊或空軍才有時間應敵」。

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