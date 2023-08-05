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24小時內第2次！川普再拒認3項新罪：訴訟只會讓我民調上升

▲▼川普。（圖／CFP）

▲川普出庭再度拒絕認罪。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

美國前總統川普在當地4日提交法庭文件，就特別檢察官史密斯（Jack Smith）對他提出的新指控作出無罪抗辯。這是川普在8月3日對「密謀推翻2020年大選」的指控表示不認罪後，24小時內第二次提出無罪抗辯。

綜合CNN等外媒報導，史密斯上周已就「不當處理機密文件案」對川普提出37項刑事指控。最近，他再次增加了3項新指控，其中包含一項故意保留國防資訊與2項妨礙司法的罪名，而川普對所有指控均不認罪。

與此同時，川普聲稱自己被起訴是一種「真正偉大的榮譽」，並且暗示進一步的刑事指控可能會幫助他贏得明年的選舉。他進一步吹噓，他每一次被起訴，民意支持率都會跟著上升，還抨擊當局對他的指控全都是「假象」與「騙局」。

川普指控，拜登政府對他提出的訴訟不過是在試圖干涉他的競選活動，「他們試圖說服大家，質疑一場不當選舉的結果是一種非法行為，但我發誓，一旦我再次當選總統，就會立刻驅逐邪惡的拜登，我們的國家正在走向地獄」。

信心滿滿的川普還狂妄指責拜登是「美國史上最無能、最腐敗的總統」，甚至表示自己不想和其他有意投入2024總統大選共和黨內初選的對手辯論，「我喜歡辯論，但有時候你不想當個傻瓜，因為這毫無意義，他們的民調遠遠落後於我」。

報導稱，川普在過去短短4個月內已3度受到刑事指控，同時還因支付成人片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）封口費一事正面臨民事訴訟。川普是美國史上第一位受到刑事指控的前總統，但他仍想要參選2024年的總統大選。

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