「免費送300台PS5」紐約街頭數千人暴動　Twitch實況主被控2罪

記者張寧倢／綜合報導

美國Twitch實況直播主Kai Cenat宣布在紐約聯合廣場（Union Square）發送禮物，包含電腦、鍵盤、電競椅、耳機等商品，還有多達300台的PS5遊戲機，結果造成數千人在4日湧入廣場，擠爆公園和周圍街道，影響行車交通，粉絲們更與警察發生暴力衝突，總共65人被逮捕，警察和群眾都有人受傷。

▲美國知名實況主Kai Cenat舉辦免費送PS5的活動，引發紐約數千人騷亂。（圖／翻攝自YouTube、IG／Kai Cenat）

美國實況主Kai Cenat的YouTube頻道有400多萬訂閱，Instagram有559萬粉絲，在Twitch上更是有將近650萬人追蹤，每場直播幾乎都能輕鬆突破200到300多萬觀看次數，今年3月創下Twitch付費訂閱30萬用戶的世界紀錄，網路影響力甚鉅。然而，一場送禮活動卻讓Kai Cenat被當局指控煽動騷亂與非法集會等至少2項罪名。

▲Kai Cenat創下實況界最高付費訂閱人數紀錄。（圖／翻攝自YouTube／Kai Cenat）

綜合CNN、ABC等美媒報導，Kai Cenat在當地時間2日的直播中宣布，將在4日下午4點於紐約聯合廣場公園舉辦大型送禮活動（huge giveaway），現場會有一輛裝滿禮物的卡車，只要正確回答隨機問題，就能免費獲得包含電腦、PS5遊戲機、麥克風、鍵盤、網路直播鏡頭、電競椅、耳機和禮物卡等。

▲活動現場數千人蜂擁而至。（圖／路透）

然而，活動當天數千名年輕人湧入聯合廣場公園，人潮蔓延至周邊道路與建築，一些人闖過馬路、跳上汽車與公車，混亂場面促使紐約警察局啟動最高災難級別的4級應對措施，大量身穿防暴裝備的警察出動驅散人群，最終發生了警民衝突。民眾對警方燃放煙火爆竹導致現場煙霧瀰漫與噪音，還有人從附近工地取走木材合板、鏟子和斧頭，但警方表示他們並未使用閃光彈或開槍壓制。

▲紐約警方出動驅散人群。（圖／路透）

紐約警察局長Jeffrey Maddrey表示，這是一場「未經允許」且「未經批准」的非法集會，規模迅速擴大至數千人，情況不受控制，「他們襲擊了警察，而非遵守驅離的命令。」他說，部分警察與年輕人因此受傷，他自己也被「多個物體」擊中，「我們不反對年輕人玩得開心，不反對年輕人聚會，但不能達到危險的程度。今天有很多人受傷。」

▲警民發生衝突，一名年輕人受傷流血。（圖／路透）

紐約警察局逮捕了65人，其中35人是青少年。Jeffrey Maddrey呼籲家長介入，「這裡有上千名孩子，我需要上千名父母」、「當事態發展到混亂的地步時，我們希望家長來控制局面。」事件中一名17歲的少年被送往醫院，最初被認為是槍傷，但隨後已確認是煙火造成的傷害。

▲警方表示，現場有民眾燃放煙火，造成煙霧迷漫。（圖／路透）

至於舉辦活動的Kai Cenat當天也在Twitch上直播了一小段現場畫面，他在其中一段拍攝於送禮卡車內部的影片中，描述了集會混亂與大量警察到場等情況，「每個人都只為了自己，這是一場戰爭」。他下午也在IG發布一張美國電視台報導洶湧人潮的新聞截圖，附文寫道「我非常愛你們，你們太棒了」並補充要大家「注意安全」。

▼當天警方共逮捕65人，過半數都是青少年。（圖／路透）