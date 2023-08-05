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美FDA批准首款「產後憂鬱症口服藥」　可免長達60小時注射治療

▲▼母乳,母奶,哺乳,嬰兒,新生兒。（示意圖／CFP）

▲許多婦女分娩後面臨產後憂鬱症。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／綜合報導

美國食品與藥物管理局（FDA）4日批准第一款用於治療成人產後憂鬱症（PPD）的口服藥物zuranolone，製藥公司Sage Therapeutics與百健（Biogen）將這款藥物商標命名為「Zurzuvae」，建議劑量為每天服用50毫克一次，連續14天。此前，美國唯一獲准的產後憂鬱藥物治療必須至醫療機構靜脈注射60小時。

根據美媒CNN、CBS報導，FDA藥物評估與研究中心的精神病學部門負責人法奇奧內（Tiffany R. Farchione）博士表示，對許多女性而言，獲得口服藥物將是一個有益的選擇，「產後憂鬱症是一種嚴重、可能危及生命的疾病，女性會感到悲傷、內疚、缺乏價值，在嚴重的情況下甚至會產生傷害自己或孩子的想法。由於可能破壞母嬰關係，產後憂鬱症也會對孩子的身體與情感發展產生影響。」

CNN指出，大約有7分之1的產婦在分娩後會罹患產後憂鬱症，據估計，全美一年有超過40萬嬰兒的母親患有憂鬱。美國國家心理健康研究所（NIMH）表示，若未進行任何治療，產後憂鬱症可能持續數月甚至數年。

▲▼母乳,母奶,哺乳,嬰兒,新生兒。（示意圖／CFP）

▲美國FDA新批准的「Zurzuvae」為第二款專門用於產後憂鬱的藥物，同時也是第一款口服藥。（示意圖／CFP）

此前，2019年一種產品名為「Zulresso」的brexanolone藥物成為首款獲得FDA批准的產後憂鬱症藥物，但治療方法是單次靜脈注射60小時，且必須在醫療保健場所中使用。另外，注射brexanolone也被發現有輕微副作用，例如頭痛、頭暈或過度嗜睡，也有可能突然失去意識。

報導指出，brexanolone與最新獲批准的zuranolone都是體內自然存在的別孕烷醇酮（allopregnanolone），是一種神經活性類固醇，也是孕酮（progesterone）激素的代謝產物。研究發現，產婦體內的別孕烷醇酮在孕期會急遽上升，分娩後驟降，可能會導致產後憂鬱症，因此使用結構類似的brexanolone或zuranolone等藥物可以幫助緩解，這兩種藥物作用原理相似，只是使用方法不同。

不過，FDA也在「Zurzuvae」口服藥的標籤上加註了警告，指出該藥會影響駕駛能力和執行其他具潛在危險活動，患者也可能無法評估他們能力折損的程度，為降低傷害風險，患者在服藥後至少12小時內不應開車或操作重型機械。FDA列出最常見的副作用包含嗜睡、頭暈、腹瀉、疲勞、鼻咽炎（普通感冒）和尿道感染。

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