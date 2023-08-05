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印尼3強拚2024總統大位！　智庫：誰當選都會「務實與台交往」

▲▼印尼國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲印尼2024年2月即將舉行總統大選。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

印尼明年2月舉行總統大選，智庫「經濟與法律研究中心」發布報告指出，不論是前雅加達省長阿尼斯、中爪哇省長甘查爾還是國防部長普拉伯沃，誰當選都會繼續對台灣採取務實態度，在經濟上與台灣保持往來。

印尼明年2月大選幾乎已確定由3強角逐總統大位，分別是執政黨、民主奮鬥黨（PDI-P）推舉的甘查爾（Ganjar Pranowo）；國家民主黨（Nasdem）支持的阿尼斯（Anies Baswedan）；大印尼行動黨（Gerindra）提名的普拉伯沃（Prabowo Subianto）。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）執政期間，與中國關係愈趨緊密。為此，印尼「經濟與法律研究中心」（CELIOS）研究3名將角逐總統大位的參選人對中國的態度，今天公佈長達21頁、名為「2024年3位印尼總統參選人與中國互動」報告。

佐科威上任後，印尼在經濟及建設上都相當依賴中國，包括雅萬高鐵和鎳礦工廠都有龐大中資投入。「經濟與法律研究中心」的報告細數3名總統參選人過去與中國有關的發言及與中國官員的互動經驗，分析3人未來在外交上的對中政策。

報告作者、「經濟與法律研究中心」主任拉瑪特（Muhammad Zulfikar Rakhmat）表示，與阿尼斯相比，甘查爾和普拉伯沃過去與中國的互動較多，普拉伯沃作為佐科威政府內閣成員，經常與中國官員會面，討論國防領域合作事宜。

拉瑪特說：「甘查爾曾公開表示，若當選將繼續推行佐科威的政策。而他本身也是與中國接觸非常頻繁的地方官員。」中爪哇省與中國已簽署多項合作計劃。

拉瑪特表示，阿尼斯則與其他兩名競爭者不同，因為他曾留學美國的教育背景，更傾向與美國和西方國家建立關係。

他解釋，阿尼斯擔任雅加達省長期間，曾訪問多個歐洲國家，並成功吸引這些國家投資雅加達捷運和智慧城市有關的建設。

至於台灣議題，拉瑪特向中央社表示，他認為3名候選人無論誰當選，印尼對台灣都會繼續採取務實態度，避開有關中國的政治議題；在經濟上，包括貿易及投資上與台灣保持關係。

他指出，阿尼斯對台立場還待觀察；但甘查爾作為中爪哇省長，該省有許多來自台灣的投資。普拉伯沃則曾多次重申支持台灣與中國統一。

澳洲昆士蘭大學講師烏邁德（Ahmad Rizky M. Umar）認為，無論誰當選下屆印尼總統，對於台灣議題，印尼將持續採取「一個中國政策」。

他說：「但問題是他們會多大程度上堅持『一中政策』，或會不會進一步推動與台灣關係，我們還不知道。因此還需要更了解每一位總統參選人背後的支持者。」

另一名報告作者、「經濟與法律研究中心」研究員葉達（Yeta Purnama）表示，下屆印尼總統必須評估與中國的合作關係，「參選人都需要清楚意識到中國基礎設施計畫貸款模式的風險」。

報告指出，儘管印尼與中國的關係愈來愈密切，但印尼社會對中國的負面情緒卻在不斷增加，這是由一系列問題引起，像是中國在南海問題上的強硬態度威脅到印尼主權。

另外，中國公司在印尼的投資可能造成的債務陷阱和環境破壞也引發爭議，這些問題通常發生在礦產開發等相關領域。

葉達說，下屆印尼總統必須在南海問題以及與新疆有關的人權問題上，更勇敢地採取堅定立場；未來與中國互動上也必須關注環境議題和中資計畫中的本地勞工權益。

 
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