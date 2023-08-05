韓國公民販毒被判死刑　遭中國處決！南韓外交部：非常遺憾

▲針對韓籍公民涉嫌販毒遭中國判死、處決一事，南韓外交部發言人任洙奭表達遺憾。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

一名韓國籍男子2014年在中國境內販毒而遭當局逮捕，在一、二審法庭分別被判處死刑，日前北京當局透過外交途徑向南韓通報，表示該名男子已於本月4日被處決，為時隔8年8個月再度有南韓籍公民在中國被執行死刑。對此，南韓外交當局表示遺憾。

根據韓媒《紐西斯通訊社》、《東亞日報》，中國昨（4）日處決因販毒而遭判死刑的韓籍男性公民A某，事前曾透過南韓駐中國廣州總領事館等外交途徑，向南韓通報處決決定；對此南韓外交部4日證實曾從中國接獲該項消息，「基於人道主義原則，（南韓）政府對於我國國民被執行死刑一事感到遺憾。」

南韓外交部表示，自從A某在中國獲判死刑定讞以後，便透過多種外交途徑要求中國能夠再三考慮，盼是否能延後處刑的日期。

報導指出，A某2014年在中國曾涉嫌向當地走私商購買毒品，並在中國當地販毒，被逮時持有5公斤的甲基苯丙胺（冰毒、甲基安非他命），2019年一審、2020年11月二審時皆被判處死刑，之後中國最高人民法院宣告A某死刑定讞，今年8月4日由中國廣東省廣州市中級人民法院執行死刑。

不過，A某在南韓國內並未被發現和毒品組織有關聯、也無將毒品流入至南韓境內的紀錄。

依據中國《刑法》規定，走私、販賣、搬運或製造鴉片1公斤、冰毒或海洛因50公克以上者，可被判處15年以上有期徒刑、無期徒刑，甚至是死刑。

據悉，從過去以來共有6名南韓公民在中國被執行死刑，包括2001年涉及毒品犯罪的1人、2004年涉及殺人罪的1人，以及2014年涉及毒品犯罪的4人，至於目前還有70多名南韓公民因為涉嫌毒品犯罪而在中國被關押，其中沒有人被判處死刑。

外界質疑，最近韓中關係惡化恐怕是導致北京當局加速決定處死A某的主因。南韓交部對此劃清界線，表示研判兩者之間並無關聯。