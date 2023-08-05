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聯合國公布強尼喜多川性侵報告：傑尼斯數百人受害

文／中央社記者楊明珠東京4日專電

有男偶像製造機之稱的日本傑尼斯事務所創辦人強尼喜多川被指控性侵多名小傑尼斯男藝人。聯合國人權理事會工商業與人權作業小組4日在東京召開記者會指出，有數百名藝人遭捲入性剝削及虐待。

聯合國人權理事會工商業與人權作業小組（以下稱作業小組）旨在針對各國企業活動衍生的人權問題進行調查，敦促各國提出對策。

作業小組7月24日首度到日本進行調查，在聽取傑尼斯前藝人及傑尼斯事務所負責人的說法後，由小組主席奧拉武伊（Damilola Olawuyi）及皮卡蒙（Pichamon Yeophantong）4日在東京的日本記者俱樂部召開記者會指出，傑尼斯事務所的藝人有數百人捲入性剝削及虐待，情況令人深感憂慮。

▲喜多川。（圖／CFP）

作業小組談到媒體的責任說：「日本媒體被說成數十年來協助掩蓋此醜聞。」日本政府或與受害人有關的企業完全沒有想要提出解決方式，日本政府有必要做到透明調查，思考致歉或給予金錢補償等，以確保受害人的實際救濟。

作業小組的報告還顯示，傑尼斯事務所成立特別小組進行調查的作法，透明性及正當性遭到質疑，且被認為未充分顧及受害人的心理。

作業小組將把這次調查結果，對日本政府、企業提出的建言彙整成報告，預定明年6月向聯合國人權理事會提出。

東京體育報報導，由傑尼斯前藝人組成的「傑尼斯性侵當事人之會」4日也在日本記者俱樂部召開記者會。該會代表、57歲的平本淳也哭著說：「感覺作業小組確實是聽到了我們的訴求，我內心很感激。」

該會副代表石丸志門表示，這是實際發生的問題，聯合國在記者會上應該不是使用「疑雲」二字帶過。石丸說：「這是人類史上最糟糕的性虐待事件，終於水落石出。」

作業小組召開記者會後，傑尼斯事務所4日發表聲明寫道：「嚴肅看待作業小組的見解，將誠摯面對訴求受害的人士，持續進行對話。」

傑尼斯事務所也公布，事務所成立的專家小組做成的建議報告預計8月底左右公布。

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