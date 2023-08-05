祖克柏為單挑馬斯克　在住家後院「裝八角格鬥籠」讓老婆氣炸了

▲祖克柏為了準備與馬斯克的鐵籠決鬥，在住家後院放了一個八角格鬥籠，不料惹來妻子不滿。（圖／翻攝自祖克柏IG）

文／中央社

Meta執行長兼臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）昨天透露，他在自家後院建了一座八角格鬥籠，引起妻子的不滿。

紐約「每日新聞」（New York Daily News）報導，祖克柏在社群媒體Instagram限時動態分享與妻子普莉希拉．陳（Priscilla Chan）的交談內容截圖。

祖克柏問妻子說：「你看到我放在後院的八角籠了嗎？」太太回應說：「我看到了。」

祖克柏興奮地說：「看起來棒極了。」對此，普莉希拉．陳只是淡淡回覆了老公的名字，「馬克」。

祖克柏這才意識到他似乎錯估了太太的反應，他於是補充道：「我們後院的空間很充裕！」太太回擊：「這片草皮我已經整理了兩年。」

祖克柏也在Instagram限動發起投票詢問網友意見，選項有「保留八角籠」和「拯救草皮」。

截至昨天晚上，約2/3票數支持祖克柏保留八角籠。

不到兩個月前，祖克柏與科技億萬富豪馬斯克（Elon Musk）同意一決高下，進行鐵籠格鬥大賽，地點選在拉斯維加斯，雙方隔空叫戰在網路上引發轟動。

▼祖克柏在threads轉貼與老婆的對話截圖。（圖／翻攝自祖克柏threads）