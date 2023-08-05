　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

祖克柏為單挑馬斯克　在住家後院「裝八角格鬥籠」讓老婆氣炸了

▲▼單挑馬斯克 祖克柏後院放八角格鬥籠惹妻子不滿。（圖／翻攝自祖克柏IG）

▲祖克柏為了準備與馬斯克的鐵籠決鬥，在住家後院放了一個八角格鬥籠，不料惹來妻子不滿。（圖／翻攝自祖克柏IG）

文／中央社

Meta執行長兼臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）昨天透露，他在自家後院建了一座八角格鬥籠，引起妻子的不滿。

紐約「每日新聞」（New York Daily News）報導，祖克柏在社群媒體Instagram限時動態分享與妻子普莉希拉．陳（Priscilla Chan）的交談內容截圖。

祖克柏問妻子說：「你看到我放在後院的八角籠了嗎？」太太回應說：「我看到了。」

祖克柏興奮地說：「看起來棒極了。」對此，普莉希拉．陳只是淡淡回覆了老公的名字，「馬克」。

祖克柏這才意識到他似乎錯估了太太的反應，他於是補充道：「我們後院的空間很充裕！」太太回擊：「這片草皮我已經整理了兩年。」

祖克柏也在Instagram限動發起投票詢問網友意見，選項有「保留八角籠」和「拯救草皮」。

截至昨天晚上，約2/3票數支持祖克柏保留八角籠。

不到兩個月前，祖克柏與科技億萬富豪馬斯克（Elon Musk）同意一決高下，進行鐵籠格鬥大賽，地點選在拉斯維加斯，雙方隔空叫戰在網路上引發轟動。

▼祖克柏在threads轉貼與老婆的對話截圖。（圖／翻攝自祖克柏threads）

▲▼單挑馬斯克 祖克柏後院放八角格鬥籠惹妻子不滿。（圖／翻攝自祖克柏threads）

ET快訊
中南部山區防大豪雨　明全台9地區停班停課
夏克立認：我有4間房！「遭黃嘉千阻擋賣屋」背千萬債務

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

柬埔寨破獲今年境內最大K他命走私　逮捕6台灣人

祖克柏為單挑馬斯克　在住家後院「裝八角格鬥籠」讓老婆氣炸了

美網紅安德魯泰特涉性侵　羅馬尼亞法院解除軟禁

NASA首次拍到「宇宙問號」　天文學家說話了

魔法風雲會全球唯一「至尊魔戒」8200萬成交　他淚謝：這是魔法

快訊／羽生結弦「宣布結婚」　推特曝喜訊　

俄軍轟炸赫爾松醫院　25歲烏克蘭醫師第一天上班就過世

俄軍黑海基地遇襲！知情人士：一俄羅斯軍艦「嚴重損毀」

連屍體都能殺人！烏俄前線「掃雷直擊」　每日折損1工兵

想當蜘蛛人有超能力　8歲童故意給「黑寡婦蜘蛛咬」毒發劇痛送醫

熱狗曾寫歌DISS李玟「宣布封曲」！　認當年做錯...天后暖回：別放心上

小孩對5盤壽司「吐口水」　藏壽司道歉認應對不足

成人展直擊！一哭二鬧三上悠亞　引退前來台...百人前泡湯

花盆被丟狗大便她氣炸　調監視器一看瞬間靜默

南韓隨機砍人至少14傷 男開車衝撞、殺進百貨狂砍

夏克立遭黃嘉千友爆「根本超有錢」！　反控對方撒謊：有權力的人還欺負我

NONO遭罵人渣 小紅老師:講出不敢講的｜20230804 ET午間新聞

明仁會惡煞狠砸米粉湯店　T1聯盟新人簡賀宇遭上銬

黃子佼約妹拍照挨告　帽沿壓低快步進北檢複訊

2蒙面匪闖基隆社區電梯　女住戶遭電擊被搶走5萬

柬埔寨破獲今年境內最大K他命走私　逮捕6台灣人

祖克柏為單挑馬斯克　在住家後院「裝八角格鬥籠」讓老婆氣炸了

美網紅安德魯泰特涉性侵　羅馬尼亞法院解除軟禁

NASA首次拍到「宇宙問號」　天文學家說話了

魔法風雲會全球唯一「至尊魔戒」8200萬成交　他淚謝：這是魔法

快訊／羽生結弦「宣布結婚」　推特曝喜訊　

俄軍轟炸赫爾松醫院　25歲烏克蘭醫師第一天上班就過世

俄軍黑海基地遇襲！知情人士：一俄羅斯軍艦「嚴重損毀」

連屍體都能殺人！烏俄前線「掃雷直擊」　每日折損1工兵

想當蜘蛛人有超能力　8歲童故意給「黑寡婦蜘蛛咬」毒發劇痛送醫

營養師曝「肥胖惡性循環」2大NG行為！不想越減越肥必做4件事

柬埔寨破獲今年境內最大K他命走私　逮捕6台灣人

祖克柏為單挑馬斯克　在住家後院「裝八角格鬥籠」讓老婆氣炸了

Toyz通緝資料傳外流　新北警回應了！

美網紅安德魯泰特涉性侵　羅馬尼亞法院解除軟禁

她聞到「發炎味道」老闆火速住院　一票人喊+1：身體差真的有味道

泰國百萬網美突現身台中！一中夜市喝手搖杯打卡：愛了

重慶女乘客車站坐按摩椅「頭髮被絞死」！痛到崩潰哭號：救我

土石流淹沒南投「南豐村加油站」泥流灌超商　台14線霧社段坍方

滬台學生攝影交流　方寸之間盡顯神通

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

國際熱門新聞

羽生結弦宣布結婚　推特曝喜訊　

即／南韓全面警戒！警察廳長下令「可直接開槍」

足球員鏟球被重踩　腿部怪異扭曲畫面曝

NASA首次拍到「宇宙問號」　天文學家說話了

83歲嬤甩「小鮮肉」！　怨性生活無法滿足

魔法風雲會「至尊魔戒」8200萬成交

陪妻戰勝癌魔　她竟許願跟同事上床

21歲前空姐東京失蹤　被發現時「身首異處」

美網紅安德魯泰特涉性侵　羅馬尼亞法院解除軟禁

俄轟炸醫院　25歲醫師第一天上班就過世

20分鐘狂灌4瓶水　她倒地亡

烏俄前線直擊　連屍體都能殺人

10歲創業賣玩具！12歲女童擁上億身價宣布「退休」

祖克柏在家裝鐵籠　讓老婆氣炸了

更多熱門

相關新聞

美媒：馬斯克一手掌控星鏈　台海兩岸都忌憚

美媒：馬斯克一手掌控星鏈　台海兩岸都忌憚

美國媒體報導，台灣與中國都對富豪馬斯克抱有疑心，對中國來說，他的低軌衛星網路系統「星鏈」可能會削弱北京對網路的控制；台灣則擔心這套系統易受中國壓力所影響。

超亮「X招牌」整夜狂閃！　對面居民慘遭剝奪睡眠

超亮「X招牌」整夜狂閃！　對面居民慘遭剝奪睡眠

馬斯克「巨型X標誌」太閃　挨轟擾民

馬斯克「巨型X標誌」太閃　挨轟擾民

詹皇長子心臟驟停送醫　馬斯克拋陰謀論懷疑疫苗所致

詹皇長子心臟驟停送醫　馬斯克拋陰謀論懷疑疫苗所致

馬斯克將推特變「國際版微信」　分析曝可能犯下大錯誤

馬斯克將推特變「國際版微信」　分析曝可能犯下大錯誤

關鍵字：

祖克柏馬斯克鐵籠

讀者迴響

熱門新聞

中南部山區防大豪雨　全台9區停班課

即／高雄捷運公廁1男亡　警封鎖現場

羽生結弦宣布結婚　推特曝喜訊　

他大便次數突變怪！醫一照見「整片散開」：半年後過世了

色人妻洗完澡傳裸照！嗨問：吃菜棒還吃肉棒

卡努滯留沖繩員旅變10天　她哭：想回家

薔薔巴黎拍片「遭2路人挑釁罵bxxch」！　衝突場面曝光

即／大樂透3.16億頭獎一注獨得！獎落台中市

幸運兒開車加油「發票中1000萬」　

比老高更會賺！小茉「驚人收入來源」曝光

即／南韓全面警戒！警察廳長下令「可直接開槍」

夏克立認：我有4間房！「遭黃嘉千阻擋賣屋」背千萬債務

艋舺阿龍炒飯老闆癌逝！享年48歲

「最美小三」曬美照⋯手裡放大一看是菸！　昔日淡定態度圈粉

「白飯之亂」影響員工　熱炒店老闆確定辭職　

更多

最夯影音

更多
熱狗曾寫歌DISS李玟「宣布封曲」！　認當年做錯...天后暖回：別放心上

熱狗曾寫歌DISS李玟「宣布封曲」！　認當年做錯...天后暖回：別放心上
小孩對5盤壽司「吐口水」　藏壽司道歉認應對不足

小孩對5盤壽司「吐口水」　藏壽司道歉認應對不足

成人展直擊！一哭二鬧三上悠亞　引退前來台...百人前泡湯

成人展直擊！一哭二鬧三上悠亞　引退前來台...百人前泡湯

花盆被丟狗大便她氣炸　調監視器一看瞬間靜默

花盆被丟狗大便她氣炸　調監視器一看瞬間靜默

南韓隨機砍人至少14傷 男開車衝撞、殺進百貨狂砍

南韓隨機砍人至少14傷 男開車衝撞、殺進百貨狂砍

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面