滬台學生攝影交流　方寸之間盡顯神通

記者趙禕/上海報導

第四屆「郎靜山青少年藝術獎」滬台攝影交流活動8月4日在上海圓滿落幕，主辦方從來自海峽兩岸一千多件學生投稿作品中，評選出100件作品為金、銀、銅獎和優秀獎，同時還為獲獎學生們舉辦夏令營活動，讓這些青少年攝影同好砌磋交流。

▲▼第四屆「郎靜山青少年藝術獎」滬台攝影交流活動在上海圓滿落幕，參與活動的學生和來賓們觀賞得獎作品並交流心得。

「郎靜山青少年藝術獎」競賽從2018年開始舉辦，最初是上海地區青少年學生之間的競賽，但是每年都有來自台灣的青少年攝影愛好者主動投稿參賽，於是從2020年開始擴大舉辦首屆「郎靜山青少年藝術獎滬台攝影交流活動」，讓兩岸青少年攝影同好同場競技砌磋，可惜三年疫情使得交流活動只能在線上進行。今年新冠疫情過去之後，首度讓這場活動回到線下舉辦；今年的活動主題也特別定為「喜相逢」。

活動指導單位上海市黃浦區台辦副主任丁薇表示，今年的活動就像它的主題「喜相逢」一樣，讓兩岸青少年相見歡；未來希望在郎靜山大師攝影教育理念的感染下，兩岸青少年創作出更多優秀攝影作品，共同繼承郎靜山先生對攝影藝術不斷探索、不斷創新、不斷突破的偉大精神。

▲上海市黃浦區台辦副主任丁薇。

這項活動從今年四月開始徵集作品，一共收到海峽兩岸青少年學生投稿作品1187件，其中台灣地區學生作品317件，上海地區學生作品870件；這些作品展現了海峽兩岸的自然景觀、風土人情和民族節慶，以影像藝術形式呈現兩岸多元文化的交融。主辦方從作品中評選出金、銀、銅獎和優秀獎作品共計100件，並在8月4日舉行了頒獎典禮。

▲活動評委顧力丹、上海市華僑攝影協會副會長徐音輝、上海市華僑攝影協會秘書長唐心忠為出席頒獎典禮的24位優秀獎獲獎者頒獎並贈送畫冊。

▼黃浦區台辦副主任丁薇和桃園市攝影研究學會副理事長鄒運發共同為出席頒獎典禮的17位銅獎獲獎者頒獎並贈送畫冊。

▼上海市台辦宣傳處四級調研員張毅和桃園市攝影研究學會秘書長蔡燕雀共同為出席頒獎典禮的15位銀獎獲獎者頒獎並贈送畫冊。

▼上海市台辦交流處副處長周一鋒和桃園市攝影研究學會理事長施美鈴共同為出席頒獎典禮的7位金獎獲獎者頒獎並贈送畫冊。

桃園市攝影研究學會理事長施美鈴熱烈祝賀獲獎的學生們，並表示兩地青少年心靈相通，早已經凝聚在一起，今年的喜相逢更像一次老友重逢。她期待學生們保存這份珍貴的情誼，將郎靜山大師的精神永遠傳承下去。

▲桃園市攝影研究學會理事長施美鈴。

來自上海對外經貿大學附屬松江實驗學校花園分校六年級的魏萊，在這次活動裡以作品「未來可期」獲得金獎，她介紹自己在滬蘇湖建設工地看到兩架巨大的橋梁即將合龍，一輛滿載乘客的高鐵列車飛馳而來，正切合了本次活動的主題「喜相逢」；從滬蘇湖鐵路這條團圓之路、發展之路展現日新月異的中國速度，讓人們的出行更方便，為人們帶來幸福與溫暖。

▲金獎獲獎者魏萊。

▼魏萊的作品「未來可期」。

來自台灣萬能科技大學商業設計系一年級的豐凱欣，在這次活動裡以作品「一馬當先」獲得金獎。她說：「美學家克羅齊曾經說過攝影是一種直觀的藝術，不單單只是攝影而是記錄生活中那些美好瞬間，並與周圍的人共同分享這份感動。這次得獎，心裡無比感動，要謝謝世界的美好，才能讓我拍出這美麗的世界。」

▲金獎獲獎者豐凱欣。

▼豐凱欣的作品「一馬當先」。

▼兩位金牌獲獎者還代表參與活動的學生們交換紀念品，寄語對方美好的祝福，並期待今後有更多相聚和交流的機會。

頒獎典禮之後，兩岸學子們還一起觀看上海木偶劇團的木偶集錦演出「偶戲奇觀」，並且和台上的演員們互動，在了解木偶戲的同時也充分領略上海傳統非遺文化的魅力。在頒獎典禮之前，主辦方特別為兩岸獲獎學生代表辦了一場為期三天的「滬台學生攝影夏令營」，帶著大家參觀上海孫中山故居、歷史博物館和外灘等地；這些青少年攝影同好還一同到烏鎮古鎮采風，用鏡頭記錄下水鄉風情古韻並交流分享攝影成果，在兩岸一家親的氣氛中撒下友誼的種子。

▲兩岸學子們一起觀看木偶集錦演出「偶戲奇觀」，並且和台上演員們互動。

▼兩岸青少年一同到烏鎮古鎮采風，用鏡頭記錄下水鄉風情古韻並交流分享攝影成果。