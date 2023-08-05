台南前經發局長陳凱凌涉貪認罪！喊話法官「會負責任」求交保

▲陳凱凌當庭認罪，希望法官能准予交保，至於是否具保仍待另行評議。（資料照／記者林悅翻攝）



文／中央社

台南地方法院今天開庭審理前台南市經發局長陳凱凌涉貪案。羈押近8個月的陳凱凌到庭承認檢方起訴內容，盼法官准予交保，法官裁定全案8月16日宣判，是否具保則另行評議。

台南地院今天召開辯論庭，除了陳凱凌與委任律師外，同案被告代銷公司負責人翁東明也在律師陪同下出庭，兩人與委任律師對檢方起訴內容沒有爭執，全部承認。

陳凱凌向法官陳述表示，對於自己犯錯真心悔過，也會負起該負責任，之後能回到社會改過自新，先前也已將犯罪所得新台幣180萬元全部繳回，由於從開始接受調查、到被羈押至今已約8個月，家中還有年邁父母及年幼兒子，只靠太太一個人苦撐照顧，希望可獲得交保機會，把家裡的事安排好。

陳凱凌委任律師表示，陳凱凌沒有前科，一時處事不周初次犯下過錯，且犯後態度良好，已繳回犯罪所得；被指控購屋過程偽造文書及詐欺部分，雖造成實價登錄不實，但都按時繳交貸款，並未造成銀行實際損失，希望法官將這些情況列入考量，給予輕判，並能獲得交保機會。

翁東明表示，已經知道自己所犯錯誤，希望法官能給予緩刑，讓他有機會改過自新。

翁東明委任律師指出，翁東明所涉房價登錄不實部分，在同案被告建商負責人陳福成部分先前審理過程中，承辦房屋貸款銀行代表已出庭指稱，因目前房屋市價已超過貸款金額，就算房屋被拍賣，銀行也不會有損失，希望法官考量犯罪造成損害甚微，翁東明也願意以公益捐款等附加條件方式爭取緩刑機會。

南檢公訴檢察官表示，陳凱凌當時身為台南市政府經發局長，卻未能潔身自持，且拒絕說明新台幣數百萬元不明財產來源，購屋時以偽造文書手法超貸，影響實價登錄制度精神，考量犯後坦承犯行，態度尚稱良好，建議法官裁定適當刑度以正官箴。

審判長最後宣布辯論終結，全案定於8月16日下午宣判，至於陳凱凌聲請具保，將另行評議，並將評議結果以書面告知當事人及律師。

全案起於南檢去年3月接獲陳凱凌涉嫌貪污情資後分案偵辦，同年12月21日指揮搜索，在陳凱凌住處查扣20萬元、牛皮紙袋裝有10萬元及一家工程公司名片等物，檢察官訊後於12月22日凌晨當庭逮捕，並向台南地院聲請羈押禁見獲准。

陳凱凌被控向廠商收賄，接受酒店飲宴及性招待，獲取不正利益180萬元，且以購屋名義，夥同建商、代銷公司向銀行超貸296萬元，被依貪污、財產來源不明、洗錢等罪起訴，同案被告建商負責人陳福成、代銷公司負責人翁東明也依偽造文書、詐欺取財等罪嫌起訴。

陳福成以認罪協商換取緩刑，台南地方法院已於7月31日宣判1年徒刑、緩刑2年，在判決確定1年內須向公庫支付600萬元。