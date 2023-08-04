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NASA首次拍到「宇宙問號」　天文學家說話了

▲▼宇宙的訊號？NASA首次拍到「？形狀」天體　天文學家說話了。（圖／翻攝@SPACEdotcom推特）

▲Herbig-Haro 46/47星雲。（圖／翻攝@SPACEdotcom推特）

記者鄒鎮宇／綜合報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）日前發布韋伯望遠鏡拍攝的照片，除了有美麗的宇宙繁星之外，角落竟意外出現一個像問號「？」的星系，引起網友熱烈討論。

據《太陽報》報導，NASA於7月底公布這張最新的照片，展示距離地球1470光年的Herbig-Haro 46/47星雲，而該天體可在粉色、紅色的「繞射尖光」（diffraction spike）的中心看到，而這張照片是使用詹姆斯·韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）所拍攝。

引人注意的是，該照左下角出現一個「？」的星體，讓人懷疑是否是太空或外星人正在傳達什麼訊息。對此，天文學家表示，這個「？」可能是一個遙遠的星系，或可能正在進行相互作用才導致扭曲成問號的形狀，「這可能是我們第一次看到這個物體」。

▼宇宙問號。（圖／翻攝@SPACEdotcom推特）

▲▼宇宙的訊號？NASA首次拍到「？形狀」天體　天文學家說話了。（圖／翻攝@SPACEdotcom推特）

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