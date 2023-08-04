逆兒弒父案！母求勿讓國民法官參審　北院裁定出爐...讓她失望了

▲鍾姓男子（中著淺色上衣者）涉持啞鈴弒父稱遭「附身」，起訴後被法官裁定「暫行安置」於醫院持續治療。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

新北1名鍾姓男子今年（2023年）1月在家用啞鈴砸死7旬父親，被起訴涉犯殺害直系血親尊親屬罪嫌，移審成為台北地院第2件國民法官參審案件，鍾母不願家醜攤在外人面前，聲請不採行國民法官參審，合議庭開庭調查時，鍾男也哭求別讓路人參審、「讓專業的人來」，合議庭經過半個月長考，今裁定駁回鍾母聲請，本案仍維持國民法官參審，不得抗告。

北院裁定理由指出，鍾男雖因罹患思覺失調症、目前被裁定暫行安置於醫院治療，但鍾男上月（7月）13日出庭時，能理解並具體回答合議庭的發問，醫院函覆也指出鍾男具備接受審理能力，並無鍾母所稱兒子應訊缺乏現實感，且檢方已主張鍾男犯案時有精神耗弱得以減刑事由，因此也沒有鍾母認為需再做精神鑑定的必要。

此外，合議庭認為本件僅有鍾男1名被告、案情不繁雜，法官、檢察官與律師基於《國民法官法》意旨，應促進素人國民法官易於理解、實質參審，並減輕程序的勞費負擔，同時確保鍾男權益，所以本案並無「需高度專業知識，非經長久時日顯難完成審判」等情形。

合議庭並指出，鍾男雖已認罪，但宣稱生病才犯下大錯，代表罪責、罪刑與監護處分期間等事項，仍可能有重大爭議，加上鍾男所涉犯殺害直系血親尊親屬罪，法定刑為死刑或無期徒刑，鍾男又具有可能不判死的量刑因素，更應由素人國民法官參審來認定鍾男的責任能力與刑責，以提升司法透明度、反映國民正當法律感情，藉此增進國民對司法的了解與信賴。

▲台北地院國民法官法庭內部。（圖／記者黃哲民攝）

至於辯護律師主張，若由素人國民法官參審，恐有歧視或偏見、加深大眾對精神病患的污名與負面標籤，對鍾男權益顯失公平，合議庭認為辯護律師的片面質疑欠缺相關實證或案例，「尚屬率斷」。而鍾母不願在國民法官面前再次經歷喪夫之痛，合議庭指鍾母堅持續任鍾男輔佐人，為兼顧她的身心負擔，已指派社工協助，審理時可採隔離措施保護其隱私。

本案源於鍾男（41歲）和父親（78歲）都有精神障礙，父子倆長期在家無法工作，經濟重擔全靠69歲的鍾母一肩扛起。今年1月18日晚上7點多，鍾父叫鍾男出門買東西，鍾男拒絕，叫鍾父自己去，父子倆發生爭執，鍾男失控暴走，涉持啞鈴猛砸父親後腦，鍾父不支倒地，鍾男打電話跟母親說：「父親跌倒了！」

鍾母趕回家驚見老伴滿臉是血，倒臥血泊中，鍾母打給葬儀社並報案，警消到場時，鍾父已明顯死亡。鍾男到案被羈押，今年5月15日被起訴涉犯殺害直系血親尊親屬罪嫌，移審北院召開接押庭訊問後，裁定鍾男暫行安置6個月，檢方隨即將鍾男送往國軍醫院北投分院治療至今。