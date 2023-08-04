俄軍黑海基地遇襲！知情人士：一俄羅斯軍艦「嚴重損毀」

▲網上流出的影片顯示，烏克蘭4日攻擊了黑海海軍基地，並導致奧列涅戈爾斯克·戈爾尼加號嚴重損毀。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯此前指控烏克蘭在當地4日清晨襲擊黑海海軍基地，而2名知情人士透露，俄軍有一艘海軍登陸艦嚴重受損，無法再執行作戰任務。

據路透社報導，俄羅斯國防部4日指控烏克蘭，在清晨派出2艘無人艇襲擊俄軍的諾沃羅西斯克（Novorossiysk）海軍基地，所幸被守衛基地外圍的海軍艦艇發現摧毀，基地未有傷亡及損毀。

不過，一名烏克蘭情報人士指出，這場烏克蘭海軍與國家情報局（SBU）的聯合行動嚴重損毀了俄羅斯的海軍登陸艦「奧列涅戈爾斯克·戈爾尼加號」（Olenegorsky Gornyak），導致相關船艦無法再執行作戰任務。

A video of a surface drone attack on the Russian Navy’s Ropucha-class landing ship Olenegorski Gornjak in #Novorossiysk has appeared on the Internet. pic.twitter.com/wcfKIVEE4K — KyivPost (@KyivPost) August 4, 2023

另一名了解港口運作的知情人士則透露，當地有一艘大型俄國海軍艦艇因受損太嚴重，無法依靠自身動力移動，而被拖上岸。儘管這名知情人士並未透露被拖船隻的名稱，但他表示，港口裝載石油和糧食的行動仍在持續。

路透社無法獨立核實奧列涅戈爾斯克·戈爾尼加號軍艦受損的說法，但社群媒體一段未經證實的影片顯示，相關船隻向左傾斜了40至50度，似乎是左舷位置嚴重受損，不過艦身沒有冒出任何表明發生過爆炸的煙霧。

據悉，這起事件導致諾沃羅西斯克港口一度暫停所有船隻通行，但港口在襲擊發生數小時後已恢復正常運作。BBC此前指出，自普丁7月拒絕展延《黑海穀物協議》以來，黑海與其鄰近港口的衝突就不斷升溫。

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