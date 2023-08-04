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大陸 大陸焦點 特派現場

曾合作楊冪、趙麗穎、林心如！　知名製作人「心梗猝逝」享年51歲

▲▼大陸知名製作人鄧細斌心肌梗塞過世。（圖／翻攝自鄧細斌微博）

▲鄧細斌曾參與多部知名戲劇電影製作，與許多一線明星合作過。（圖／翻攝自鄧細斌微博）

記者鄭思楠／台北報導

大陸知名製片人鄧細斌，因突發心肌梗塞送醫後搶救無效，於8月2日猝逝，享年51歲，死訊震驚大陸演藝圈。鄧細斌曾擔任多部爆紅劇的製片人，包括《美人心計》、《宮》、《古劍奇譚》、《誅仙青雲志》、《琉璃》等。此外，他還是趙麗穎等多位知名藝人的伯樂。

鄧細斌傳出於2日晚突發心肌梗塞，送醫後搶救無效的消息，據《澎湃新聞》報導，鄧細斌製作的《蓮花樓》目前還在熱播中，《蓮花樓》的出品方-歡瑞世紀的工作人員2日表示，「太突然太震驚了，他昨天還在朋友圈發文。」工作人員口中的鄧細斌，為人隨和敬業，幾天前還在抖音宣傳《蓮花樓》。

由於事出突然，劇組人員都難以置信，稱他平時是個隨和又敬業的大哥，對新人後輩也都很照顧，昨還在微信朋友圈發文，沒想到會就這樣離開。

▲《蓮花樓》成毅和初戀女友陳都靈相隔10年重逢 。（圖／iQIYI提供）

▲鄧細斌是發掘「陸劇男神」成毅的伯樂之一 。（圖／iQIYI提供）

鄧細斌擔任過《美人心計》、《宮》等劇的藝人總監，而後也曾是《少年四大名捕》、《盜墓筆記》、《誅仙青雲誌》、《美人魚》、《仙劍奇俠傳4》等戲劇電影的製作人，與林心如、楊冪、趙麗穎等一線明星合作過，也被認為是發掘「古裝男神」成毅的伯樂之一。

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關鍵字：

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