快訊／南韓大田校園砍人！高中老師中刀濺血　持刀男仍在逃

記者王佩翊／編譯

南韓京畿道城南市書峴站附近3日晚間發生隨機攻擊事件，嫌犯先是開車撞人後，又衝進百貨公司內隨機砍人，共造成14人受傷，其中至少13人是重傷。事件發生後網路上出現多起殺人預告，而大田市大德區一所高中4日上午又發生砍人事件，有教師遇襲受傷。

根據《大田日報》報導，一名目測20多歲的男性4日上午10時左右闖入大田市大德區的一所高中，並持刀攻擊一名50多歲的男性教師，隨後逃走。根據警方表示，嫌犯清楚知道被害人特徵，且是故意等到被害人下課後才行兇，初步判斷應該是鎖定被害人。