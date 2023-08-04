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大馬前首相馬哈迪「細菌感染」入院！最新狀況曝　預計4日出院

▲▼馬來西亞首相馬哈迪。（圖／CFP）

▲馬來西亞首相馬哈迪因細菌感染入院。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞高齡98歲的前首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）8月1日因細菌感染被送入國家心臟中心（IJN）接受治療。儘管官方尚未證實馬哈迪的病情，但知情人士透露，他的情況並不嚴重，與社交媒體所傳的「情況危急」不同，預計8月4日就可出院。

綜合當地媒體報導，馬哈迪8月1日傳出住院的消息後，媒體就紛紛駐守在IJN外，試圖取得第一手消息，外界也十分擔心馬哈迪的健康，令「馬哈迪情況危急」的消息在網上瘋傳。

然而，馬哈迪身邊的知情人士在3日晚間表示，由於當局目前還在等待醫療小組的評估，因此還不能就馬哈迪的病情發佈任何聲明，但可以肯定的是馬哈迪的情況與網上謠傳的不同，「他基本上並沒有處於危險之中」。

據悉，醫療團隊目前已對馬哈迪的健康進行密切監控，而消息人士進一步指出，馬哈迪預計可在4日出院。報導稱，馬哈迪過去曾多次因心臟相關疾病入住IJN。他在1989年首次病發後，曾在IJN進行過心臟繞道手術，並在2007年進行第二次手術。

現已高齡98歲的馬哈迪上次入住IJN是在去年8月31日。當時，他因確診新冠肺炎而被送入該中心觀察數日，而他去年1月也曾頻繁進出IJN，期間還一度傳出病危的消息。他事後坦言，他當時確實以為自己已走到生命盡頭。

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關鍵字：

馬來西亞東南亞要聞馬哈迪心臟病

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