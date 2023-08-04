美瘋狂乘客挾持空姐！持碎玻璃威脅：要砍掉她的頭

▲蒙哥馬利在達美航空機上襲擊空姐。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

美國達美航空（Delta Airlines）在當地8月2日降落紐奧良路易阿姆斯壯國際機場時，一名男子在機上襲擊了一名空姐，並試圖殺害對方、威脅要「砍掉她的頭」，導致飛機一度陷入混亂。

據《紐約郵報》報導，這起事件發生於當地2日下午4時左右，當時達美航空的2432航班正從亞特蘭大飛往紐奧良。突然，39歲男子蒙哥馬利（Nelson Montgomery）掏出了一件「利器」自殘，隨後這名激動的男子將注意力轉向附近一名空姐。

一名目擊者指出，蒙哥馬利掐住了這名空姐的脖子後，揮舞著一塊疑似是碎玻璃的利器，警告其他乘客離他遠一點，否則他會將空姐的頭砍下來。期間，這名空姐被割傷了2次，但經過短暫的混亂後，乘客們團結一致，成功制伏蒙哥馬利。

據悉，蒙哥馬利被乘客們制伏後，曾因脖子大量出血，要求眾人為他提供醫療援助。警方表示，飛機在路易阿姆斯壯國際機場降落後，蒙哥馬利被緊急送往附近醫院就醫，而被挾持的空姐因為只受了輕傷，因此被留在機場接受及時治療。

警方證實，蒙哥馬利將在出院後被移送至杰斐遜教區懲教中心（Jefferson Parish Correctional Center），並面臨嚴重毆打罪、擾亂治安罪和簡單毆打罪等指控。達美航空公司事後也發布聲明強調，他們對飛機上和機場內不守規矩行為是零容忍的。