出遊遇死劫！智利網紅「搭小黃正面撞上轎車」　當場斃命得年28歲

▲智利網紅塞萊登7月31日在一場致命車禍中死亡。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

智利在當地7月31日發生了一起恐怖車禍，一輛計程車與另一輛車正面相撞後，造成6人死亡。事後，當局證實其中一名死者為擁有逾萬粉絲的28歲網紅塞萊登（María Ignacia Celedón）。

據《紐約郵報》報導，在網上被暱稱為Maru Rockets的塞萊登，7月31日乘坐計程車途經蓬塔阿雷納斯地區（Punta Arenas）的9號公路時，計程車突然迎頭撞上另一輛轎車，導致塞萊登與另一輛車的4人當場死亡，而計程車司機則在前往醫院急救的途中不治身亡。

《智利日報》指出，塞萊登當時剛與同為遊戲主播的男友卡拉斯科（Ignacio Carrasco）、網名為Shinipan的朋友楊欣（音譯，Shin Yang）結束巴塔哥尼亞的旅程，打算前往機場飛回聖地亞哥，不料卻在途中遇上死劫，而卡拉斯科和楊欣則倖免遇難，目前正在醫院接受治療。

報導稱，路面結冰可能是造成這場致命意外的原因；車速也被認為是重要因素之一。當局目前正就此案展開調查。畢業於智利大學電影學系的塞萊登，逝世前在Instagram上擁有2.6萬粉絲，在Twitch則有近1萬人追蹤。