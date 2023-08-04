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俄軍轟炸赫爾松醫院　25歲烏克蘭醫師第一天上班就過世

記者詹雅婷／綜合報導

俄烏戰爭還在打，烏克蘭一名25歲年輕醫師德米特羅比利（Dmytro Bilyi）完成實習後終於能在赫爾松前線醫院工作，但他上班的第一天就遇上俄軍轟炸身亡。

太陽報報導，德米特羅比利醫師是耳鼻喉科領域的專家，從2015年就在札波羅熱州立醫科大學就讀，跟著母親的腳步走上行醫這條路，並在完成實習後，在8月1日來到耶文卡拉貝萊什市醫院（Yevhen Karabelesh City Hospital）上班。他這天來上班的時候非常開心，因為這是他拿到這份全職醫師工作的第一個上班日。

然而依據目擊者的說法，當天醫院遭到俄軍突襲，迫擊砲擊中一樓手術室爆炸，造成德米特羅比利全身多處致命傷，當場死亡。他身旁的女護士傷勢嚴重，有生命危險，另外還有4名醫護人員受傷。

有人透露，德米特羅比利是個善良開朗的人，總是面露微笑，夢想成為一名合格的醫師。

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