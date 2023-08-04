北韓譴責美國對台軍援　警告緊張局勢推至「戰爭引爆點」

▲2019年6月，席習近平出訪北韓時，在平壤錦繡山迎賓館與金正恩合影。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

北韓政府4日譴責美國對台提供軍援的計畫，宣稱此舉反映華府威懾中國的「險惡意圖」，將讓區域緊張加劇至「戰爭引爆點」。

官媒《朝中社》引述北韓外交部聲明報導，「美國公開表示遵守一個中國原則，卻在背後煽動身為中國不可分割一部分的台灣『獨立』」，還將此舉形容為華府的「兩面手法」。

北韓外交部中國司司長孟永林（Maeng Yong Rim，音譯）宣稱，美國旨在讓台灣成為「威懾中國的第一線戰壕」，最終確保在亞太地區的「霸權」地位。他重申，平壤承諾協助中國捍衛領土並達成「神聖統一志業」，「若美國堅持進行挑釁中國核心利益的危險行動，同時違反中國在台灣議題設立的紅線，必將為此付出高昂代價」。

上周，美國宣布價值3.45億美元的軍援計畫，包括將部分美軍庫存武器移交台灣，被認為能夠增強台灣對抗中國的自我防衛能力。

《韓聯社》報導，面臨首爾、華府與東京強化的三邊安全合作，北韓積極尋求與中國建立密切關係，同時選擇與俄國站在一起。北韓最高領導人金正恩最近現身《朝鮮停戰協定》70周年閱兵典禮時，俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）及中共中央政治局委員李鴻忠（Li Hongzhong）也都出席參加。