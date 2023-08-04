日15歲少年「當街活春宮」激戰29歲女！3人被逮認拍兒童色情片

▲29歲女子當街與未成年少年上演活春宮，還將整個過程錄影。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本警方日前破獲一起兒童淫亂物製作事件，並逮捕3名涉案男女。其中的女子涉嫌與另一名未成年少年當街發生性行為，而另外2人則是在一旁錄影，警方正在調查3人是否還涉及其他猥褻案件。

根據《日本新聞網》報導，來自東京都的54歲男子、來自愛知縣日進市的34歲男子以及來自福岡縣的29歲女子，因涉嫌拍攝、製作兒童淫亂物因此被愛知縣警方逮捕。

警察指出，當初原本在調查其他案件，沒想到在搜查過程中發現嫌疑人涉嫌拍攝兒童淫亂物，內容則是29歲女子與一名未成年少年在路邊發生性行為的影片。根據調查，影片拍攝於2022年8月，3人透過網路結識當時年僅15歲的少年，並讓他與29歲女子在埼玉縣埼玉市大宮區的路邊做愛，另外兩人則是拿出智慧型手機錄下整個過程。

警方認為，3人拍攝相關影片是為了製作兒童淫亂物，因此將3人逮捕。然而面對調查，54歲男子則辯稱，「有一部分已經不記得」，否認部分犯行，不過另外2人已坦承犯案。

由於警方是在調查其他案件時查獲此事，因此懷疑3人可能涉及其他類似案件，且懷疑有更多受害者，因此將持續深入調查。