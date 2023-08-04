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南韓總統接殺人預告！　發文者恐嚇：在尹錫悅家門口裝炸彈

 ▲▼南韓總統尹錫悅。（圖／路透）

▲南韓總統尹錫悅接獲殺人預告。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

南韓首都圈地鐵書峴站鄰近百貨公司3日晚間發生隨機攻擊事件，造成14人受傷。警方隨後也接獲至少4起殺人預告，然而如今網路上更出現針對南韓總統尹錫悅的殺人預告，內文寫道，將會在尹錫悅家門設置炸彈。警方正在透過IP位置鎖定嫌犯，預計將其逮捕。

根據《韓聯社》報導，網路論壇dcinside4日凌晨2時10分左右出現一篇恐嚇預告，內文寫，「明天早上5時我要在尹錫悅家門口安裝炸彈。」警察廳接獲通報後，隨即啟動調查，並分析發文者的IP位置，指定負責警察機關，預計將其逮捕歸案。

▲▼南韓京畿道城南市盆唐區地鐵書峴站林進百貨公司發生隨機攻擊事件，嫌犯稱「受到不明組織僱用殺人」。（圖／路透）

▲南韓京畿道城南市地鐵書峴站林進百貨公司發生隨機攻擊事件。（圖／路透）

警方表示，發文者聲稱是因為政府政策導致他放棄學測考試，「因此要在警察全體動員的期間，讓所有人看見地獄」。

警方擔憂這起恐嚇會衍生成實際的恐怖攻擊，因此已加強總統尹錫悅身旁的維安警力。

另一方面，尹錫悅已對3日晚間發生的隨機攻擊案下達命令稱，政府會動員全部警力予以強硬應對。

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