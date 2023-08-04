南韓總統接殺人預告！　發文者恐嚇：在尹錫悅家門口裝炸彈

▲南韓總統尹錫悅接獲殺人預告。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

南韓首都圈地鐵書峴站鄰近百貨公司3日晚間發生隨機攻擊事件，造成14人受傷。警方隨後也接獲至少4起殺人預告，然而如今網路上更出現針對南韓總統尹錫悅的殺人預告，內文寫道，將會在尹錫悅家門設置炸彈。警方正在透過IP位置鎖定嫌犯，預計將其逮捕。

根據《韓聯社》報導，網路論壇dcinside4日凌晨2時10分左右出現一篇恐嚇預告，內文寫，「明天早上5時我要在尹錫悅家門口安裝炸彈。」警察廳接獲通報後，隨即啟動調查，並分析發文者的IP位置，指定負責警察機關，預計將其逮捕歸案。

▲南韓京畿道城南市地鐵書峴站林進百貨公司發生隨機攻擊事件。（圖／路透）



警方表示，發文者聲稱是因為政府政策導致他放棄學測考試，「因此要在警察全體動員的期間，讓所有人看見地獄」。

警方擔憂這起恐嚇會衍生成實際的恐怖攻擊，因此已加強總統尹錫悅身旁的維安警力。

另一方面，尹錫悅已對3日晚間發生的隨機攻擊案下達命令稱，政府會動員全部警力予以強硬應對。