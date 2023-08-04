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南韓隨機砍人　20多歲重傷女：媽媽，我以為我要死了

▲▼南韓23歲男下車持刀殺進百貨公司。（圖／路透）

▲南韓23歲男3日持刀隨機砍人。（圖／路透）

記者崔子柔／綜合報導

南韓京畿道城南市盆唐區地鐵書峴站林進百貨公司3日傍晚發生隨機殺人事件，一名23歲崔姓男子開車衝撞、持刀刺人，共造成14人受傷，其中一名60歲女子命危。另名20多歲女子送醫急救後脫險，對媽媽說「我以為我要死了」。

根據《韓聯社》報導，該名20多歲女子遭崔男持刀刺傷腹部，被送往醫院急救，該女見到趕來醫院的母親，說道「媽媽，我以為我要死了」。

傷者母親指出，她在急診室聽見這句話時，心都涼了過去，並透露她昨晚接到林進百貨經理的電話，一下就趕來醫院，很難想像女兒遭刺後躺下的場景。

傷者母親提到，幸好女兒沒有生命危險，不過因為失血過多，接著做了不少檢查，後來院方又說需要動刀，因此女兒又進了手術室。

▲▼南韓23歲男下車持刀殺進百貨公司。（圖／路透）

▲崔男開父母的白色轎車犯案。（圖／路透）

崔男昨日下午5時許開著爸媽的小客車，衝撞上林進百貨前的人行道，造成5人受傷，接著持刀在百貨內隨機砍人，又造成9人受傷。

崔男被捕後，向警方供稱「有人長期以來一直想殺我」、「想將不義之事公諸大眾」等意義不明的供詞。警方初步研判他並未吸毒或飲酒，將進一步分析毛髮檢體，並調閱病歷確認其精神狀態。

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