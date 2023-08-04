南韓隨機砍人14傷！又見恐怖預告「要殺更多人」：因為前女友住那

▲南韓京畿道城南市盆唐區地鐵書峴站林進百貨公司發生隨機攻擊事件。（圖／路透，下同）

記者閔文昱／綜合報導

南韓首都圈地鐵3日傍晚發生隨機砍人事件，一名23歲崔姓男子先是駕駛自小客車衝撞5人，再持刀進入百貨公司內隨機刺人，導致 14人受傷送醫，其中一名60多歲女子命危。然而在案發後，網路上又傳出有網友發布預告犯罪的言論，聲稱將在4日於水仁•盆唐線梧里站犯下隨機殺人案，原因是「前女友住那附近」，目前韓國警方已在該站緊急部屬警力。

▲▼南韓網傳殺人預告。（圖／翻攝自微博／一支小暗暗）



綜合韓媒報導，崔男3日下午開車衝上南韓京畿道城南市盆唐區書峴站的人行道，撞傷5人後因車輛無法動彈而下車，持刀進入百貨公司內犯案，造成14人被撞傷、砍傷。崔男被捕後聲稱，供稱「有人長期以來一直想殺我」、「想將不義之事公諸大眾」等意義不明的供詞。警方初步研判他並未吸毒或飲酒，將進一步分析毛髮檢體，並調閱病歷確認他的精神狀態。

事件發生後，南韓網路社群隨即出現預告犯罪的言論，一篇文章指出，8月4日下午6點到晚間10點間，水仁•盆唐線梧里站將發生隨機殺人案。發文者稱，他將盡可能殺掉多一點的人，包括警察，「因為我的前女友住在附近，我希望她認識的人死掉。」

韓國警方表示，3日傍晚6點42分接獲第一起報案後，晚間又收到多起類似報案，目前警方已在梧里站周圍部署一個中隊的防暴警察、巡邏車和防暴警車，做好應對緊急情況的準備。